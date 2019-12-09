Daily Mail: «вы не готовы» — эксперты предупредили об опасностях превращения солдат в киборгов

Хотя вооружённые силы США хотят превратить своих солдат в киборгов уже к 2050 году, подобные усовершенствования грозят возникновением многочисленных «правовых и этических дилемм», пишет Daily Mail. По мнению экспертов, человечество может оказаться не готовым к подобным коренным модификациям, в то время как самим армейским киборгам будет тяжело найти себя в гражданской жизни.

Вооружённые силы США хотят к 2050 году превратить своих солдат в «воинов-терминаторов», однако эксперты предупреждают о «правовых и этических дилеммах», которые могут возникнуть при создании киборгов, пишет Daily Mail.

В своём недавнем докладе Центр развития боевого потенциала отметил, что человеческие конечности можно модифицировать, с тем чтобы увеличить их силу, глаза снабдить инфракрасным и ультрафиолетовым видением, а также позволить человеку слышать звуки на низких частотах.

Тем не менее эксперты сомневаются в том, готово ли человечество к этим усовершенствованиям, а также поднимают вопрос о том, каким образом военнослужащие будут возвращаться к гражданской жизни.

Исследователь армии США Питер Эмануэль отметил по этому поводу следующее: «В ближайшие 30 лет вам придётся разбираться с этими правовыми и этическими дилеммами, и вы к этому не готовы».

«Когда речь идёт о ком-то, кто потерял зрение или конечность из-за взрыва бомбы, то понятно, что люди будут более лояльно реагировать на нечто, что восстановит им функциональность», — добавил он.

По его словам, хотя раненым военнослужащим уже устанавливают протезы или имплантаты, это совсем другое дело по сравнению с «приданием им суперскорости». Кроме того, Эмануэль не уверен в той роли, которую киборги будут играть в рядах вооружённых сил, а также не знает, каким образом они будут взаимодействовать с обычными солдатами.

«Что это значит? Как это скажется на боевом духе и товариществе? Будут ли усиленные солдаты привлекательным активом?» — задаётся вопросом исследователь.

Авторы доклада считают, что для того, чтобы изменить «умы и сердца» людей и подготовить их к усовершенствованным бойцам, нужно провести много работы — особенно когда речь заходит о киборгах, которые возвращаются к гражданской жизни.

По их словам, возвращение киборга к обычной жизни будет означать, что у него будут определённые преимущества в конкурентной борьбе со своими неусиленными коллегами. Поэтому исследователи не уверены в том, нужно ли их «регулировать» по возвращении, и если да, то до какого предела.

«А что если солдат захочет отправиться в путешествие, а тут вопрос: «Ого, а вы что, военный объект?» Что если он захочет отправиться в тур по России или в другой враждебный регион? Теперь мы будем опасаться, что кто-то получит доступ к конкретной технике», — подытожил Эммануэль.