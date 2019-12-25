DM: микрочипы в руках и светодиоды в предплечье — после аварии американка усовершенствовала себя гаджетами-имплантами

Инженер из США Винтер Мраз, которая проживает сейчас в Ливерпуле, в результате ДТП получила тяжёлые переломы позвоночника и конечностей. Вместо раздробленной коленной чашечки ей пришлось имплантировать протез, напечатанный на 3D-принтере, и это натолкнуло её на идею стать «бионической женщиной». Сейчас в её теле уже несколько имплантов и чипов, многие из которых были вставлены «про запас», сообщает Daily Mail.

После серьёзной автомобильной аварии, в результате которой она получила тяжёлые травмы и чудом выжила, американка Винтер Мраз решила учесть это на будущее и заранее вживить в своё тело различные устройства, которые, по её мнению, позволяют сделать жизнь более комфортной. Сейчас Мраз проживает в Ливерпуле, и недавно она рассказала в эфире британского телешоу Good Morning Britain («Доброе утро, Великобритания!») о том, какие импланты у неё есть и как она их использует, пишет Daily Mail.



Во время аварии девушка, имеющая инженерное образование, получила сложные переломы позвоночника, также были раздроблены лодыжки и колени. Для восстановления ей пришлось пройти сложные медицинские процедуры — в частности, врачи имплантировали ей напечатанный на 3D-принтере протез коленной чашечки. По её словам, это помогло ей преодолеть «барьеры» в сознании и натолкнуло на мысль расширить свои возможности при помощи дополнительных устройств, вживлённых в тело, чтобы превратиться в «бионическую женщину», говорится в статье.



В частности, один из имплантов выполняет противозачаточную функцию, рассказала Мраз. Кроме того, она вживила себе в левую руку микрочип, который позволяет ей открывать входную дверь своего дома, где установлен специальный магнитный замок. Это устройство действует по тому же принципу, как автоматизированные двери офиса, куда сотрудники обычно заходят при помощи магнитных пропусков, поясняется в статье.



В телеинтервью Мраз пояснила, что решила заранее предусмотреть и избежать благодаря таким инновационным технологиям возможные неприятные ситуации, вместо того чтобы «ждать, пока случится что-то негативное, а потом исправлять это медицинским путём». Например, теперь она не может «забыть ключи» или где-то их потерять, потому что «ключ» от её входной двери надёжно вшит ей под кожу, рассказала девушка.



В правую руку инженер решила имплантировать другой микрочип, который исполняет роль визитной карточки и содержит подробную информацию о её деловых контактах. Достаточно просканировать эту руку с помощью смартфона — и любой человек, заинтересованный в сотрудничестве с ней, получит всю необходимую информацию, пишет Daily Mail.



Кроме того, Мраз вживила себе в кончики пальцев магниты, а под кожу предплечья решила встроить светодиодные фонарики, которые вспыхивают и светятся, если над ними провести магнитом. Это решение уже сложнее назвать «практичным», отмечается в статье. Сама девушка, которая считает себя первой «трансгуманисткой», призналась ранее в интервью ВВС, что её, как «сороку», всегда привлекали разные блестящие вещи.