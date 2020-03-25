Euronews: Еврокомиссия предупреждает об опасности поддельных «лекарств от коронавируса»

На фоне мировой пандемии COVID-19 активизировались мошенники, которые продают через интернет различные средства, якобы «помогающие» от коронавируса. Эксперты предупреждают, что использование непроверенных лекарств может привести к негативным последствиям. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев доверять только информации из официальных и проверенных источников, чтобы не стать жертвами киберпреступников, передаёт Euronews.

Вспышка COVID-19 и связанный с ней домашний карантин оживил торговлю онлайн. В интернете рекламируются всевозможные защитные средства, зачастую сомнительного качества и происхождения.

По данным Европола, правоохранительные органы за последние недели изъяли около 4,4 миллиона незаконных фармацевтических препаратов. Ликвидированы семь организованных преступных группировок, арестован 121 человек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к гражданам ЕС.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: По сообщениям европейских ведомств, число киберпреступлений в Евросоюзе возросло. Количество поддельных лекарств, дезинфицирующих спреев или чудодейственных средств, продаваемых онлайн, поражает! Чаще всего предлагаются в эти дни в интернете поддельные хирургические маски. Если будет разработана вакцина против коронавируса, ваши правительства и государственные учреждения официально объявят об этом. Вы всё узнаете из достоверных источников.

Еврокомиссия сообщила, что в рамках борьбы с фейковой информацией в соцсетях были удалены 2500 поддельных ссылок, сайтов и профилей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент препаратов, признанных эффективными против COVID-19, нет — а наблюдения и исследования не могут дать ответы на все интересующие вопросы.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.