CNN: Трамп предложил бороться с коронавирусом с помощью лекарства от малярии

Президент США в хвалебном ключе высказался об одном существующем лекарстве против малярии, которое, по некоторым данным, продемонстрировало определённый успех при лечении коронавируса. Однако нет никаких однозначных доказательств, дающих основание предполагать, что этот противомалярийный препарат в целом эффективен против COVID-19. С подробностями корреспондент CNN Санджэй Гупта.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Зачем нам проводить тесты в пробирке в течение полутора лет? Когда у нас тысячи очень больных людей, они очень-очень больны. Мы можем применить его (препарат. — ИноТВ) на этих людях — и, возможно, они пойдут на поправку. А в некоторых случаях это может спасти им жизнь.

По словам Трампа, он оптимистично настроен относительно возможных вариантов лечения ранее неизвестного коронавируса. В частности, с помощью противомалярийного препарата под названием хлорохин.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете, оно существует уже несколько лет. Феноменальное, сильное, мощное средство против малярии. Но мы, основываясь на доказательствах, очень серьёзных доказательствах, полагаем, что оно может сработать и в этом случае.

Действительно этот препарат существует уже более 80 лет, и у него мало побочных эффектов, среди которых — тошнота, перепады настроения, а также возможное взаимодействие с другими лекарствами. Энтузиазм по поводу возможного лечение нового коронавируса базируется в основном на одном исследовании, проведённом во Франции, где была использована производная хлорохина в сочетании с антибиотиком, широко известным как Z-Pak. Это исследование было небольшим, а за пациентами наблюдали всего шесть дней.

СКОТТ ГОТТЛИБ, бывший руководитель Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США: В этом исследовании, в рамках которого изучался данный препарат и который выявил некую динамику, участвовали около 20 пациентов, и лишь у шестерых из них отмечены улучшения. Эти улучшения состоят в количественном снижении присутствия вируса в носовом отделе, когда у этих пациентов брали мазки из носа. Вполне возможно, что препарат сокращает выделение вируса, однако никакого влияния на клиническое течение болезни этих пациентов он не оказывает. Анализ данных носит очень предварительный характер.

Мы поподробнее разобрали это исследование, и вот что мы обнаружили. Изначально в нём участвовали 26 пациентов, проходивших курс лечения. 20 человек прошли испытания до конца. Один человек покинул больницу до завершения испытания. У одного была непереносимость препарата. Трое попали в отделение интенсивной терапии — это 11% тяжелобольных. И ещё один человек умер, то есть смертность — 4 процента.

Все эти данные — данные по смертности и проценту тяжелобольных — выше, чем в целом среди заражённых. Но не забывайте, что это небольшое исследование.

Было ещё одно исследование, проведённое в 2011 году, в рамках которого выяснилось, что, хотя в лаборатории хлорохин показал свою эффективность против гриппа, однако у людей никакого эффекта от него не было. Именно для этого и нужны испытания. И их можно проводить быстро. Многие лаборатории во Всемирной организации здравоохранения уже начали изучать эти препараты и десятки других, чтобы найти ответ на болезнь, против которой у них пока нет никакого известного лекарства.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Использование ещё не протестированных препаратов без достоверных доказательств может повысить ложные надежды, а также причинить больше вреда, чем пользы, и спровоцировать нехватку жизненно важных препаратов, которые необходимы для лечения других болезней.

В конце прошлой недели хлорохин был добавлен в список дефицитных препаратов Американского общества фармацевтов системы здравоохранения. Доктор Санджэй Гупта, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 марта 2020 года.