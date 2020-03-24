CNN: Трамп предложил бороться с коронавирусом с помощью лекарства от малярии

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Onet: девять российских Ил-76 нанесли «мощный удар» по авторитету ЕС и НАТО Onet
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Contra Magazin: в разгар борьбы с эпидемией военпром США напомнил о «российской угрозе» Contra Magazin
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«Немыслимый скандал»: Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем Bild
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Закат США и восход национализма: 12 экспертов поведали FP, как будет выглядеть мир после коронавируса Foreign Policy
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Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине Le Figaro
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В СПбГУ заявили о переходе на дистанционное обучение
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в условиях распространения коронавирусной инфекции принял решение полностью отказаться от свободного посещения.
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Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
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Почти каждый третий тест на коронавирус в Нью-Йорке положительный
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 Дебора Биркс сообщила, что в Нью-Йорке и пригородах около 28% тестов дают положительный результат на коронавирус.
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Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи»
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, в настоящее время выступающий за испанскую «Сельту» на правах аренды, рассказал о приглашении Александра Кокорина перейти в ФК «Сочи».
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Педерсен призвал к прекращению огня в САР из-за COVID-19
Спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал к полному прекращению огня на сирийской территории из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Эксперт назвал признаки скорой поломки аккумулятора автомобиля
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто назвал признаки скорой поломки аккумулятора.
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Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.
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Эксперт дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей
Врач Валентина Жаркова дала советы по организации самоизоляции для пожилых людей.
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Эксперт рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина
Генеральный директор международной финтех-компании Twino Ашот Торосян рассказал, что может понадобиться одному человеку в течение 10 дней карантина.
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В Татарстане рассказали о мерах поддержки учителей
В Татарстане рассказали о мерах поддержки учителей, уезжающих на работу в сёла и деревни с населением менее 50 тыс. человек.
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Футболисты «Рубина» вернулись к тренировочному процессу
После пятидневной паузы в тренировочном процессе, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции, игроки «Рубина» приступили к индивидуальным физическим упражнениям на клубной базе.
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Бывшая сотрудница больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца в Ставропольском крае
Бывшая акушер-гинеколог Железноводской больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца.
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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 33 м/с в Новороссийске
Во вторник, 24 марта, в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра до 19—24 м/с с порывами до 28—33 м/с.
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Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции семьям
Психолог и психиатр Евгений Фомин рассказал о причинах семейных конфликтов в период самоизоляции.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением ставок на кредиты
Руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал ситуацию с повышением кредитных ставок некоторыми российскими банками.
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В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1990 году
В Тюменской области раскрыли убийство, которое было совершено в 1990 году.
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В Хакасии ввели особый противопожарный режим
В Хакасии приняли решение ввести особый противопожарный режим с 24 марта по 24 апреля.
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В Бурятии прошли учения с участием танкистов и артиллеристов
В Бурятии состоялись учения с участием танков, артиллерии и боевых вертолётов.
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Число погибших из-за коронавируса в мире превысило 16 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 372 757. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии на время пандемии
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал правительство Ирландии к решительным мерам в борьбе с коронавирусом.
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Эксперт оценила инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах
Председатель правления НП «Национальный платёжный совет» Алма Обаева прокомментировала инициативу введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.
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В МГУ впервые состоится виртуальный день открытых дверей
В Московском государственном университете впервые состоится виртуальный день открытых дверей.
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Волонтёры Удмуртии объединились для оказания помощи во время пандемии коронавируса
Волонтёры Удмуртии объединились, чтобы оказывать помощь во время пандемии коронавируса.
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Минпромторг сообщил о снижении спроса на продукты питания
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале заявил, что министерство отмечает падение спроса на продукты питания за минувшую неделю и его возврат к прошлогодним показателям.
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Эксперт оценил ситуацию на финансовых рынках
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на финансовых рынках.
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Организатор концертов оценил ситуацию с отменой мероприятий из-за коронавируса
Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди оценил ситуацию с отменой мероприятий из-за коронавируса.
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Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля
Немецкая футбольная лига (DFL) отложила возобновление сезона как минимум до 30 апреля из-за мировой пандемии коронавируса.
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Губерниев прокомментировал перенос Олимпиады-2020
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
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Эксперт дал рекомендации по дезинфекции гаджетов
Руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» Михаил Давыдов дал рекомендации по дезинфекции гаджетов.
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В Польше введены ограничения на передвижение
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости введения новых мер для борьбы с распространением коронавируса.
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Всемирная шахматная олимпиада в России перенесена на 2021 год из-за COVID-19
Всемирная шахматная олимпиада, Всемирная шахматная паралимпиада, а также конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) перенесены на 2021 год из-за коронавируса.
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В Оренбурге отменяют концерты и спектакли из-за ситуации с коронавирусом
В Оренбурге отменяют развлекательные и спортивные мероприятия. Такие меры связаны с ситуацией с коронавирусом. Они вступят в силу 25 марта.
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В Челябинской думе заявили о переходе на дистанционный режим работы
Депутаты Челябинской городской думы приняли решение о проведении сессий и заседаний в дистанционном режиме.
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В Минздраве заявили об опасности лечения коронавируса алкоголем
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.
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Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу россиян из-за границы
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать вопрос привлечения сил и средств Минобороны, МЧС и Управления делами президента России для вывоза россиян из-за границы.
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки составило 743 человека
Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране за сутки от коронавируса COVID-19 погибли 743 человека.
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Дом-музей Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии
Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.
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Зенитчики ЧФ проводят учения по защите объектов от авиации условного противника
Подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота проводят учения по защите объектов от авиации условного противника.
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Великая заявила, что не делает трагедии из переноса ОИ
Олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Софья Великая рассказала, как относится к переносу Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
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В Ярославле женщина оштрафована за нарушение карантина
Жительница Ярославля, которая вернулась из-за границы, привлечена к ответственности за несоблюдение режима изоляции, введённого из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Татарстане запустили горячую линию для туристов
В Татарстане заработала горячая линия для туристов, по которой можно проконсультироваться по купленным путёвкам.
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В Нижегородской области увеличат производство медицинских масок
В Нижегородской области увеличат производство дезинфицирующих средств и медицинских масок. Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин.
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Генсек ООН призвал G20 к отмене мешающих доставке медпомощи санкций
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.
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Эксперт назвал причины повышения ставок по кредитам в России
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о причинах повышения ставок по кредитам в России.
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Власти Башкирии призвали жителей старше 65 лет оставаться дома
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин призвал жителей старше 65 лет оставаться дома.
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Эксперт оценил сообщения о решении ряда банков повысить ставки по ипотеке
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.
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Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в метро Москвы
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.
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Психолог рассказал, как избежать стресса в ситуации с коронавирусом
Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал, как избежать стресса в ситуации с коронавирусом.
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Оренбургский театр музкомедии покажет репетицию спектакля онлайн
Труппа Оренбургского театра музыкальной комедии 24 марта покажет репетицию обновлённого спектакля «За жизнь», посвящённого 75-летию Великой Победы, онлайн.