Daily Mail: Великобритания вводит «драконовский» карантин

Распространение коронавируса и несоблюдение многими гражданами мер самоизоляции вынудили британского премьера Бориса Джонсона ввести в стране «драконовские» меры карантина, пишет Daily Mail. Теперь выходить из дома можно только для важных закупок, получения медпомощи и, при крайней необходимости, для выхода на работу. В случае нарушения правил карантина полиция имеет право штрафовать и даже арестовывать граждан.
Борис Джонсон ввёл в Великобритании ещё более жёсткие меры карантина, сообщает Daily Mail: премьер распорядился закрыть все магазины, не торгующие товарами первой необходимости и продуктами, а также ввёл штрафы и даже возможность ареста для людей, нарушающих самоизоляцию. Кроме того, были запрещены собрания более 2 человек.
В своём обращении к нации Джонсон заявил, что все семейные встречи, свадьбы и крещения должны быть отменены ради предотвращения коллапса системы здравоохранения. Граждане могут покидать свои дома только для важных закупок, получения медпомощи и отправляясь на работу (только в случае «абсолютной необходимости»). Один раз в день можно выходить на улицу для физических упражнений: полиция в парках будет следить за тем, чтобы это условие не нарушалось.
Как отмечает издание, Джонсону пришлось ввести столь «драконовские» меры ввиду того, что многие граждане не соблюдали правил «социального дистанцирования».
«С этого дня я должен дать гражданам Великобритании очень простую инструкцию: оставайтесь дома», — приводит Daily Mail слова премьера. Отмечается, что пока меры вводятся на три недели.
Британские политики приветствовали меры Джонсона, однако представители от полиции заявили, что выполнение задач может быть проблематичным. Кроме того, мэр Лондона Садик Хан отметил, что правила о том, кому позволено ездить на работу, слишком неточны и пространны.
В своей речи Джонсон также заявил, что осознаёт экономический ущерб, наносимый ограничительными мерами: в связи с этим британский премьер анонсировал беспрецедентную программу помощи работникам и предприятиям.
«Граждане Великобритании справятся с этим вызовом. Мы пройдём через эти испытания и станем сильнее, чем прежде. Мы победим коронавирус — и мы сделаем это вместе», — заявил Джонсон.
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