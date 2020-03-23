N-TV: мусорные мешки вместо масок — британская медицина на грани коллапса

Британская система здравоохранения хронически перегружена и годами получает недостаточно финансирования, а теперь и вовсе находится на грани коллапса, сообщает немецкий телеканал N-TV. Коронавирус может нанести стране ещё больший ущерб, чем Италии. Некоторые больницы уже сейчас не справляются с наплывом пациентов, а из-за нехватки элементарных средств защиты медперсоналу приходится использовать вместо масок мусорные мешки.

Практически нет аппаратов для вентиляции лёгких и перчаток, не хватает врачей и медперсонала — британская система здравоохранения уже сейчас пребывает на грани коллапса, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Коронавирус может усугубить положение и нанести стране ещё больший ущерб, чем Италии.

Первые клиники отказываются принимать пациентов, а медсёстры используют в качестве средства защиты мусорные мешки: кризис с коронавирусом в Великобритании обостряется. «Мы знаем, что на нас надвигается — и мы знаем, что это будет ужасно», — процитировал британский телеканал медика одной из лондонских больниц, пожелавшего сохранить анонимность.

По его мнению, положение в Великобритании может стать ещё хуже, чем в Италии. Из-за недостатка персонала и оборудования неизвестному врачу и его коллегам скоро придётся принимать решения о жизни и смерти и предоставлять лечение только тем, чьи шансы на выживание наиболее высоки.

Новый коронавирус уже объявился во всех частях Соединённого Королевства. Особенно массово он проявился в Лондоне — в первую очередь, в парламентском квартале и его окрестностях. Число пациентов в больницах растёт, и это заставляет многих экспертов нервничать. Дело в том, что государственная служба здравоохранения NHS, финансируемая, главным образом, из средств налогоплательщиков, годами получает недостаточно средств, хронически перегружена и едва справляется. Критики утверждают, что здравоохранение попросту довели до развала, постоянно на нём экономя.

Сейчас в Великобритании есть 4 тыс. аппаратов для вентиляции лёгких для взрослых и всего 900 — для детей. Таким образом, страна занимает одно из последних мест среди европейских государств по наличию оборудования на 100 тыс. жителей. По прогнозам, такого количества аппаратов хватит далеко не на всех, кто заразится вирусом COVID-19. В этой ситуации премьер-министр Борис Джонсон был вынужден обратиться к автопроизводителям, чтобы узнать, не смогут ли они изготавливать медицинское оборудование.

Однако это не единственная проблема, связанная с эпидемией, подчёркивает немецкий телеканал. Не в последнюю очередь из-за брексита многие медработники уже давно покинули страну. В зимние месяцы, когда люди чаще болеют гриппом, система здравоохранения Великобритании регулярно оказывается на грани коллапса. Критики обвиняют Джонсона в том, что своим курсом в борьбе с коронавирусом он потерял драгоценное время.

Одной лондонской больнице уже в прошедшие недели приходилось отказывать в приёме тяжело больным инфицированным пациентам из-за недостатка ресурса. Абсолютно измученные медсёстры в клинике защищаются от заражения при помощи больших синих пакетов для мусора. «Мы сами должны взять инициативу в свои руки», — рассказала одна из медсестёр британским журналистам. В больнице не хватает масок, халатов и перчаток. Все эти вещи крайне необходимы: «В противном случае медсёстры и врачи погибнут — всё очень просто».

Большинство британцев пока сохраняют истинно английскую выдержку перед лицом угрозы. Однако в действительности они крайне обеспокоены, о чём свидетельствуют панические закупки: многие полки супермаркетов в Лондоне, Брайтоне и других городах уже почти опустели. В первую очередь, трудно достать туалетную бумагу. Всё больше людей вынуждены использовать вместо неё старые газеты и кухонные полотенца, однако именно это может привести к засору канализации, предостерегают эксперты британской компании Northumbrian Water.

Вечером в пятницу Джонсон заявил о закрытии баров, ресторанов и кафе по всей стране с целью затормозить распространение вируса. Ночные клубы, театры, кино, фитнес-клубы и спортзалы также должны оставаться закрытыми, как и любимые британцами пабы. По словам Джонсона, он понимает, что пришлось пойти на чрезвычайные меры — отнять у свободного человека его исконное и неотъемлемое право на поход в пивную, отмечает N-TV.