Contra Magazin: в разгар борьбы с эпидемией военпром США напомнил о «российской угрозе»

Военно-промышленный концерн США Lockheed Martin выпустил ролик с рекламой своего отдела передовых разработок, сообщает Contra Magazin. В нём видна симуляция атаки на российские боевые системы С-400 и «Тополь-М». Видимо, на фоне борьбы с коронавирусом руководство компании кричит «Россия!», чтобы вернуть в повестку дня угасающую тему «холодной войны», предполагает издание.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выпустила рекламный ролик с симуляцией атаки на российскую технику, сообщает Contra Magazin. В провокационном видео, опубликованном на официальных аккаунтах компании в интернете, говорится о «постоянно растущей угрозе» национальной безопасности США. В России кадры расценили как «симуляцию первого удара по своим позициям и боевым системам».

И действительно на видео видны «С-400», а также мобильные комплексы «Тополь-М», которые есть только у Кремля, отмечает издание. При этом напрямую Россию создатели ролика не называют. Они сняли этот сюжет для рекламы отдела передовых разработок Lockheed Martin под неофициальным названием Skunk Works, который совместно с Пентагоном занимается реализацией самых секретных проектов, объясняет Contra Magazin.

Стоит отметить, что за последние три года, с тех пор как западные СМИ начали пугать всех «раздутой российской угрозой», акции американских военно-промышленных концернов существенно подорожали. Любопытен и момент, выбранный для публикации рекламного ролика. Дело в том, что сейчас весь мир сосредоточен на борьбе с одним единственным «незримым врагом» — коронавирусом. Руководство же Lockheed Martin кричит «Россия!», чтобы вернуть в повестку дня угасающую тему «холодной войны», заключает издание.