Contra Magazin: в разгар борьбы с эпидемией военпром США напомнил о «российской угрозе»

03:00
Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона в РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
Авиакомпания Emirates приостанавливает все пассажирские рейсы
Авиакомпания Emirates объявила, что приостанавливает все пассажирские рейсы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ сообщили, когда АПЛ обсудит варианты продолжения сезона
Английская премьер-лига (АПЛ) обсудит возможные варианты продолжения текущего сезона 3 апреля.
03:00
Тарасова о выступлении Ханю: слияние с музыкой человеческой души
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что её особо впечатляет в выступлениях японского спортсмена Юдзуру Ханю.
03:00
Среди новых заражённых коронавирусом в Москве есть иностранцы
Иностранцы есть среди 54 заболевших коронавирусом в Москве. Они получают необходимое лечение в стационарах столицы.
03:00
Тарасова назвала лучшего фигуриста сезона
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала имя лучшего спортсмена сезона в мужском одиночном катании.
03:00
Кашшаи рассказал, как будут проходить тренировки российских судей во время карантина
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал о тренировках судей во время карантина из-за распространения коронавируса.
03:00
В Норвегии более двух тысяч человек заразились коронавирусом
В Норвегии более 2 тыс. человек заразились коронавирусом, за последние сутки число заболевших превысило 200 человек.
03:00
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
При взрыве артиллерийского боеприпаса на одном из складов Северного флота пострадали пятеро военных. Угрозы их жизни нет.
03:00
«Зенит» из-за коронавируса продлил карантин на неделю
Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил карантин на неделю из-за распространения коронавируса.
03:00
Решетников оценил влияние коронавируса на малый бизнес в России
Малый бизнес уже «очень хорошо чувствует» на себе влияние распространения коронавирусной инфекции, особенно это проявляется в крупных городах, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 1».
03:00
Новую дату боя Чудинова и Чилембы объявят после улучшения ситуации с коронавирусом
Новая дата поединка между российским боксёром Фёдором Чудиновым и представителем Малави Айзеком Чилембой будет объявлена после улучшения ситуации с коронавирусом.
03:00
Росавиация предупредила об ограничениях международных полётов
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.
03:00
В Британии рассказали о проблемах с алкоголем у экс-футболиста сборной России
Британское издание The 72 опубликовало материал о бывшем нападающем сборной России Сергее Юране, который в 1996 году выступал за лондонский «Миллуолл».
03:00
Три борта Минобороны России с помощью направились в Италию
Три самолёта Минобороны России со специалистами и оборудованием на борту вылетели в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Футболист «Спартака» Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.
03:00
Генсек ЛАГ назвал организацию последней крепостью арабского сообщества
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт назвал организацию последней крепостью арабского мира в противостоянии вызовам.
03:00
СМИ: «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус, новых случаев не выявлено
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус.
03:00
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в шести регионах России
В шести регионах России за сутки выявили 61 случай заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Явка на выборы президента Абхазии превысила 43%
Пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа заявила, что явка на выборы президента страны на 15:00 мск составляет 43,29%.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
03:00
Эмери не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в Италии
Испанский футбольный тренер Унаи Эмери не исключил, что может продолжить карьеру в одной их итальянских команд.
03:00
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
В российских магазинах хватает продуктов, продажа бакалеи увеличилась с 40 до 60%, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
03:00
На Украине составили 1415 админпротоколов о нарушении карантина
Украинские полицейские составили 1415 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.
03:00
Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам относительно COVID-19
20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в стране.
03:00
Число жертв коронавируса в Испании достигло 1720
В Испании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 1720 человек.
03:00
Трегубов и Никитина стали чемпионами России по скелетону
Никита Трегубов и Елена Никитина завоевали золотые медали чемпионата России по скелетону в Сочи.
03:00
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации.
03:00
Власти России опровергают данные об ужесточении карантина
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жёсткого карантина из-за COVID-19 в России в ближайшее время вводиться не будет.
03:00
Тарпищев: у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом из-за карантина
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о негативном влиянии карантина на тренировочный процесс.
03:00
В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы
Власти приняли решение построить в нескольких регионах России дополнительные инфекционные боксы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом в Индии почти достигло 350
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Индии увеличилось до 341.
03:00
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
03:00
Пловец Ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020
Олимпийский чемпион по плаванию, южноафриканец Чад Ле Кло заявил, что не понимает, как ему готовиться к летним Олимпийским играм 2020 года в текущей ситуации с пандемией коронавируса.
03:00
СК возбудил дело после нейтрализации бандита в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нейтрализации в Башкирии бандита, при котором нашли готовое самодельное взрывное устройство.
03:00
Кремлёв считает, что летние ОИ необходимо перенести на 2021 год
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о необходимости переноса летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
Патриарх Кирилл призвал взглянуть на коронавирус как на милость Божию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию COVID-19 как на милость Божию.
03:00
Посольство не получало данных о пострадавших в Хорватии россиянах
Посольство России в Хорватии не получало данных о пострадавших при землетрясении россиянах. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве в Загребе.
03:00
Манчини заявил, что чувствует себя в безопасности в Италии, несмотря на коронавиус
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в стране.
03:00
Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал».
03:00
Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении
Национальное собрание Франции одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Узбекистан с 23 марта закрывает границу из-за коронавируса
Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Футболист «Уфы» Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус
Люксембургский полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
03:00
Черышев показал, как тренируется в условиях карантина
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев показал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В МВД Хорватии рассказали о ситуации с землетрясениями
Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что ситуация с недавними землетрясениями возле столицы страны осложняется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн
Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать французского нападающего Антуана Гризманна.
03:00
Канадские спортсмены считают, что МОК и оргкомитет ОИ иногда не видят в них живых людей
Комиссия спортсменов Канады считает, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2020 года не всегда видят в атлетах живых людей.
03:00
На Сахалине усилены карантинные меры из-за подозрений на коронавирус
Власти Сахалина усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве региона.
03:00
Бжания проголосовал на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания проголосовал на президентских выборах.
03:00
Дебют Гассиева в супертяжёлом весе отложен из-за коронавируса
Дебют бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева в супертяжёлой весовой категории откладывается из-за пандемии коронавируса.