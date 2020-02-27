Newsweek: Россия испытала «убийцу крылатых ракет»

Российская армия провела испытания новейшего ЗРК С-350 «Витязь», сообщает Newsweek: в ВКС России новую систему назвали «убийцей крылатых ракет». Издание отмечает, что «Витязь» был введён в строй одновременно с началом разработок в США, посвящённым созданию новых типов ракет, ранее запрещённых договором РСМД.

На фоне гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой российские вооружённые силы испытали новейшую систему ЗРК, сообщает Newsweek. Система С-350 «Витязь» поступила в состав российских ВКС в минувшую среду, отмечает издание.

Согласно данным российского Минобороны, С-350 предназначены для защиты важнейших государственных, административных, промышленных и военных объектов от атак с воздуха (как самолётных, так и ракетных).

Newsweek пишет, что система С-350 «Витязь» пополняет семейство ЗРК, в которое входят такие вооружения, как С-200, С-300, С-400 и находящийся в процессе разработки С-500. По словам представителей фирмы-изготовителя «Алмаз-Антей», новый ЗРК способен действовать как в одиночку, так и как часть многослойной оборонительной структуры. Издание приводит слова заместителя начальника зенитно-ракетных войск ВКС России Юрия Муравкина, назвавшего С-350 «убийцей крылатых ракет».

Как отмечает Newsweek, поступление в российские войска нового ЗРК совпало с тем, что в Пентагоне начали разработку новых ракет, которые прежде были запрещены по условиям ДРСМД. После выхода из договора американские вооружённые силы провели два испытания: с крылатой ракетой «Томагавк» и с баллистической ракетой.

Впрочем, Россия начала опережать США в развитии и размещении новых мощных типов вооружений, таких как высокоманёвренные гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В минувшую среду глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия является «единственной страной в мире, представляющей из себя экзистенциальную угрозу для США».