Немецкий физик об «Авангардах»: чувство защищённости благодаря наличию ПРО — это иллюзия

Способности систем ПРО переоценены, заявил в интервью Der Spiegel профессор физики из Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете Гетц Нойнек. Их можно легко обмануть, и новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард», способные маневрировать при возвращении в атмосферу, служат тому хорошим примером, считает эксперт.

Россия представила гиперзвуковые ракеты «Авангард» «с большой помпой», и это обоснованно, ведь речь идёт об относительно новом типе вооружения, заявил в интервью Der Spiegel профессор физики из Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете Гетц Нойнек. Впрочем, «большой революцией» не произошло. Эти ракеты просто смогут лучше обходить итак очень ограниченные по своим возможностям американские системы ПРО, объясняет эксперт.

В действительности с появлением новых ракет соотношение сил между США и Россией не изменилось. Это связано в том числе и с договором СНВ-III, который ограничивает стратегический ядерный потенциал обеих стран. То есть речь идёт о замене уже имеющихся боезарядов на более новые. Впрчоем, создание такого вооружения — это несомненно значимое достижение для страны, признаёт эксперт. В этом русским помог опыт в разработке космических технологий.

Скорость «Авангардов» превышает скорость звука в 20 раз, рассказал Нойнек. Но главная новизна не в этом, а в способности ракет маневрировать при возвращении в атмосферу. Это позволит легче обходить системы ПРО. Так что «чувство безопасности, возникающее благодаря наличию ПРО, — это иллюзия», подчёркивает профессор.

Известие о создании «Авангардов» может привести к новой гонке вооружений, опасается Нойнек. К тому же действие СНВ-III завершается в 2021 году. Вашингтон и Москва должны его продлить. Путин не раз это предлагал. Но глава Белого дома Дональд Трамп пока на это никак не отреагировал. Он считает, что это плохое соглашение, так как его заключил его предшественник демократ Барак Обама. «Я сомневаюсь, что у Трампа есть необходимые знания для того, чтобы правильно оценить ситуацию, не говоря уже о том, чтобы выстроить долговременную стратегию по контролю за вооружением», — заявил физик.

Но в США есть эксперты и военные, которые выступают за продление договора. Так что это должно произойти, когда демократы придут к власти. «Если же этого не произойдёт, гонка ядерного вооружения ускорится, и в ней примут участие и другие страны», — предостерегает Нойнек.