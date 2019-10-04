Guardian: Россия улучшит эффективность китайской системы ПРО

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва помогает Пекину в создании системы предупреждения о запуске баллистических ракет. Как пишет The Guardian, это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между странами, в то время как США вязнут в торговой войне с Китаем.
Выступая на конференции по международным делам, Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о запуске баллистических ракет. Как пишет The Guardian, его заявление свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между двумя бывшими коммунистическими соперниками, которые всё больше развивают и укрепляют политические и военные связи, в то время как Вашингтон вязнет в торговой войне с Пекином.
Со времён холодной войны такие системы есть только у США и России. В систему предупреждения о ракетном нападении входят наземные РЛС и орбитальные спутники. Такая система позволяет немедленно обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты.
Комментариев из Пекина пока не последовало, однако заявление Путина вызвало смешанную реакцию в интернете. Некоторые пользователи китайской социальной сети Weibo приветствовали «новые высоты в стратегическом сотрудничестве» двух стран. Другие же усомнились в том, что Китай нуждается в такой военной помощи со стороны России.
«Русские опять хвастаются! Может, это связано с их национальной культурой. Китайцы бы так хвастаться не стали», — написал один пользователь.
Как напоминает издание, в августе Китай и Россия обвинили США в развязывании новой гонки вооружений, поскольку в Америке прошли испытания крылатой ракеты, причём произошло это спустя всего несколько недель после её выхода из договора РСМД, который запрещал такие испытания.
Эта ракета наземного базирования в обычном снаряжении, разработанная на основе способной нести ядерный заряд крылатой ракеты «Томагавк», поразила цель, пролетев 500 км. Такие ракеты наземного базирования были сняты с вооружения несколько десятилетий назад, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачёв в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил этот пуск, однако сказал, что Москва не хочет начинать новую гонку вооружений и не станет развертывать новые ракеты, если США не сделают это первыми.
Пекин также подверг США нападкам, предупредив, что ракетные испытания могут привести к «очередному витку гонки вооружений» и будут иметь «серьёзные негативные последствия для международной и региональной безопасности».
Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на интервью Александра Емельяненко, в котором тот высказал мнение, что стоит уделять меньше внимания борьбе в поединках MMA, так как она не очень зрелищна.
Обе нитки морского газопровода «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца текущего года, заявил замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
Посол Ирана в России Мехди Санаи в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым заявил, что задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик скоро будет освобождена.
Комитет Совета Федерации по экономической политике призвал заместителя председателя правительства России Ольгу Голодец разобраться с субсидиями регионам на национальный проект «Культура», сообщает «Парламентская газета».
На юге Москвы один человек погиб и двое получили травмы в результате падения строительной люльки с крыши жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал своё предложение узаконить термин «коррупционное правонарушение».
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме украинских и белорусских регионов в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский президент Владимир Зеленский поправил его ошибку.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала правительство Молдавии избавиться от элементов «захваченного государства» в государственных институтах, говорится в резолюции «Функционирование демократических институтов в республике Молдавия».
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в Венесуэле должен быть лишь один президент, избранный в соответствии с Конституцией республики. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Гаванского университета.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ответил журналисту Владасу Ласицкасу по поводу подарка его жене Марии Ласицкене за победу в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в Дохе.
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли первый в мире алмаз, в котором свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «АЛРОСА».
Журналист Владас Ласицкас, муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене, отреагировал на подарок его жене от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) после победы в прыжках в высоту на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.