Guardian: Россия улучшит эффективность китайской системы ПРО

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва помогает Пекину в создании системы предупреждения о запуске баллистических ракет. Как пишет The Guardian, это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между странами, в то время как США вязнут в торговой войне с Китаем.

Выступая на конференции по международным делам, Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о запуске баллистических ракет. Как пишет The Guardian, его заявление свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между двумя бывшими коммунистическими соперниками, которые всё больше развивают и укрепляют политические и военные связи, в то время как Вашингтон вязнет в торговой войне с Пекином.

Со времён холодной войны такие системы есть только у США и России. В систему предупреждения о ракетном нападении входят наземные РЛС и орбитальные спутники. Такая система позволяет немедленно обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты.

Комментариев из Пекина пока не последовало, однако заявление Путина вызвало смешанную реакцию в интернете. Некоторые пользователи китайской социальной сети Weibo приветствовали «новые высоты в стратегическом сотрудничестве» двух стран. Другие же усомнились в том, что Китай нуждается в такой военной помощи со стороны России.

«Русские опять хвастаются! Может, это связано с их национальной культурой. Китайцы бы так хвастаться не стали», — написал один пользователь.

Как напоминает издание, в августе Китай и Россия обвинили США в развязывании новой гонки вооружений, поскольку в Америке прошли испытания крылатой ракеты, причём произошло это спустя всего несколько недель после её выхода из договора РСМД, который запрещал такие испытания.

Эта ракета наземного базирования в обычном снаряжении, разработанная на основе способной нести ядерный заряд крылатой ракеты «Томагавк», поразила цель, пролетев 500 км. Такие ракеты наземного базирования были сняты с вооружения несколько десятилетий назад, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачёв в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил этот пуск, однако сказал, что Москва не хочет начинать новую гонку вооружений и не станет развертывать новые ракеты, если США не сделают это первыми.



Пекин также подверг США нападкам, предупредив, что ракетные испытания могут привести к «очередному витку гонки вооружений» и будут иметь «серьёзные негативные последствия для международной и региональной безопасности».