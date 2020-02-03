Breaking Defense: как со «Спутником-1» — в ВМС США опечалены прорывом Москвы в гиперзвуке

И.о. министра ВМС США Томас Модли сравнил прорыв России в гиперзвуковых технологиях с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, сообщает Breaking News. Как отметил чиновник в своём программном послании, гиперзвуковые разработки США должны стать для американского оборонного комплекса таким же стимулом, каким для него стал «Спутник-1».

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли в служебном письме, адресованным «всем ВМС», сравнил достигнутый Россией и Китаем прогресс в области разработки гиперзвукового оружия с «моментом появления «Спутника-1» в 1957 году, сообщает Breaking Defense. По данным издания, Модли подчеркнул в своём послании, что «такой взгляд назад на историю должен помочь нам лучше осознать, что значительные технологические прорывы аналогичные разработке гиперзвукового оружия могут дестабилизировать мировую обстановку в плане безопасности и создать угрозу самому существованию нашей страны».



Как напомнил Модли в своём письме, после запуска «Спутника-1» Соединённые Штаты «подняли расходы на научно-технические и опытно-конструкторские работы, доведя их к 1965 году до уровня 3,6% ВВП», благодаря чему страна между 1957 и 1962 годами успела разработать три поколения межконтинентальных баллистических ракет, говорится в материале Breaking Defense. Впрочем, по мнению обозревателя издания, достигать столь быстрых результатов при нынешней американской системе оборонных закупок, в которой запуск даже самых надёжных проектов занимает многие годы, будет практически невозможно. Учитывая, что в следующем месяце США раскроет данные по оборонному бюджету, а правительство США уже обещало, что не будет в ближайшее время наращивать оборонные расходы в связи с «бесконтрольным ростом» госдолга, призывы Модли предоставить дополнительное финансирование для разработки оружия наверняка «заденут за живое» Пентагон, внутри которого уже сейчас идёт «грызня за куски пирога» между различными ведомствами, предупреждает журналист.



В письме Модли — уже девятом по счёту из «программных» посланий министра, еженедельно рассылаемых всему личному составу американских военно-морских сил — вместе с тем приводится примерный план по разработке собственного гиперзвукового проекта ВМС США под названием Hypersonic Glide Body («гиперзвуковой планер»), продолжает автор статьи. В частности, по словам чиновника, ВМС проведут лётные испытания прототипа планера уже в этом году, «чтобы не отставать» от Москвы и Пекина.



Модли также заявил, что ВМС проведут исследование, посвящённое «детализации будущих стратегий по базированию» гиперзвукового оружия и вариантам пусковых платформ для него; работу над исследованием планируется завершить к началу 2021 года, когда будет утверждаться бюджет страны на 2022 налоговый год. По мысли Модли исследование позволит «чётко обозначить путь к увеличению оснащённости флота пусковыми установками для гиперзвукового оружия».



«Спектр применения гиперзвуковых технологий уже заставил нас пересмотреть саму природу театра военных действий так же, как это в прошлом веке сделали ядерные технологии, — цитирует Модли Breaking Defense. — Именно поэтому в отношении гиперзвукового оружия наше командование должно дать приказ «Полный вперёд».



По данным Breaking Defense, в проектах бюджета Пентагона до 2024 года на разработку гиперзвукового оружия выделено более $10 млрд. Собственные проекты под это финансирование в настоящий момент продвигают и остальные виды вооружённых сил, включая сухопутные войска и ВВС. В утверждённом в декабре бюджете на 2020 год Конгресс США выделил $100 млн на создание Межведомственного бюро переход к гиперзвуку, которое займётся созданием дорожной карты для разработки соответствующих технологий, включая набор кадров в университетах и заказ исследований в научных институтах, пишет Breaking Defense. Кроме того, в том же декабре Сенат США выделил дополнительно $230 млн на ускорение программ разработки гиперзвуковой обороны.



В связи с интересом России и Китая к гиперзвуку, свои инициативы начинает предпринимать и американское Агентство по противоракетной обороне: в декабре прошлого года ведомство провело в своей штаб-квартире в Алабаме закрытую встречу с представителями ВПК, где обсуждались «идеи о том, как можно сбивать трудноубиваемые гиперзвуковые ракеты». Это засекреченное заседание стало первым шагом к определению базовых требований к будущей американской системе гиперзвуковой обороны, отмечает обозреватель Breaking Defense.