Science: Швеция выдворила мирный российский самолет, опасаясь слежки Власти Швеции в прошлом месяце по требованию военных выслали из страны российский самолет М-55 «Геофизика», прибывший на шведскую территорию в рамках подготовки к научной миссии на Индийском субконтиненте, сообщает журнал Science. По данным издания, воздушное судно было выдворено в связи с опасениями по поводу намерений России: шведские генералы боялись, что Москва может использовать самолет для слежки за намеченными на ближайшее время учениями. 25 мая 2016 Science

Science: Россия покоряет космос вопреки нехватке средств Следующее десятилетие пройдет под знаком «возрождения российской космической науки», считает Science. Москва готовит целый ряд проектов, призванных развеять мрак космических неудач 90-х. В планах и исследование Луны, и покорение Марса, и прорывы в астрофизике. И даже урезание бюджета на фоне санкций и низких цен на нефть не в силах сдержать космический энтузиазм российских ученых. 8 апреля 2016 Science