Пережить вирус без поголовного карантина — Science предлагает западу учиться у Южной Кореи

На фоне мрачных сообщений о пандемии коронавирусной инфекции на Западе Южная Корея, которая одной из первых столкнулась с этой проблемой, может стать примером для подражания, пишет Science. Этой стране удалось существенно замедлить распространение вируса, не закрывая на карантин целые города. Успех Сеула должен стать для других и уроком, и предупреждением о том, что даже если число заболевших уменьшилось, надо быть готовым к любой новой вспышке, подчёркивается в статье.

Сегодня Европа фактически превратилась в эпицентр пандемии COVID-19, констатирует американский научный журнал Science. Число инфицированных и умерших в таких странах, как Италия, Испания, Франция, Германия и другие, продолжает быстро расти. Многие страны практически полностью закрывают границы и вводят жёсткие меры карантина. В то время как Соединённые Штаты из-за серьёзных проблем с организацией тестирования могут пока лишь догадываться, какие потери их ожидают из-за коронавируса. И по оценкам экспертов, вряд ли тенденции там будут лучше, чем в государствах Европы, отмечается в статье.

На фоне всех этих мрачных сообщений информация, поступающая в последнее время из Южной Кореи, приносит надежду и даёт основания сделать её политику в борьбе с вирусом примером для подражания, подчёркивает автор: «Этой стране с 50-миллионным населением удалось существенно замедлить распространение инфекции. Сегодня там зафиксировали всего 74 новых случая заражения, тогда как на пике эпидемии 29 февраля их было 909». При этом южнокорейским властям не пришлось закрывать на карантин целые города и принимать другие менее демократичные меры, которые помогли Китаю, говорится в статье.

«Успех Южной Кореи может стать для других стран уроком и предупреждением: даже если количество заболевших уменьшилось, страна должна быть готова к новой вспышке», — пишет Science. Сеулу удалось достичь заметных успехов в борьбе с эпидемией, прежде всего, благодаря «самой масштабной и хорошо организованной программе тестирования», а также мощным усилиям по изоляции заразившихся, а также выявлению и отправке на карантин всех тех людей, с которыми они контактировали, поясняет автор.

В Южной Корее за этот период были взяты анализы на коронавирусную инфекцию более чем у 270 тыс. человек, что составляет более 5200 тестов на миллион жителей, сообщается в статье: «Это самый высокий показатель в мире, за исключением крошечного Бахрейна». Для сравнения, в Соединённых Штатах Америки, согласно статистике центров по контролю и профилактике заболеваний, проведено лишь 74 теста на миллион жителей.

Успешный опыт Южной Кореи показывает, что для контроля эпидемии крайне важна масштабная диагностика, считает исследователь новых инфекционных заболеваний Райна Макинтайр, работающая в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее. «Отслеживание контактов тоже очень важно для сдерживания эпидемии, равно как и изоляция заболевших», — подчеркнула Макинтайр в комментарии для Science.

Конечно, пока сложно прогнозировать, удастся ли Южной Корее надолго сохранить достигнутые показатели по снижению заболеваемости, говорится в статье. Дело в том, что число заболевших заметно сократилось благодаря активным мерам по борьбе с крупным очагом заражения в одной из местных христианских общин — приверженцев загадочного мессианского религиозного движения под названием Церковь Синчхонджи Иисуса, где численность заражённых превысила 5 тыс. человек. Это составило около 60% от общего количества инфицированных в стране, поясняет Science, но сейчас работу там постепенно сворачивают.

Из-за повышенного внимания к данному очагу эксперты не очень внимательно следили за другими районами Кореи, предупреждает специалист по инфекционным болезням из Сеульского национального университета О Мен Дон. Он отмечает, что сейчас появляются новые очаги: с конца прошлой недели в Южной Корее было зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции, причем большинство из них связано с Сеулом и окрестностями. Это может стать началом новой вспышки в пределах Сеула и окружающей его провинции Кенгидо, где проживает в общей сложности около 23 млн человек, пишет Science.

Однако правительство Южной Кореи надеется, что ему удастся взять под контроль новые очаги заболевания, как это получилось сделать со вспышкой в Церкви Синчхонджи Иисуса. Сегодня по всей стране делается «умопомрачительное количество анализов» за день — 15 тыс. Причём в Южной Корее есть уже 43 пункта, где можно сдать анализы, даже не выходя из машины, отмечается в статье. Этому примеру уже решили последовать в США, Канаде и Великобритании, сообщает Science. Министерство внутренних дел Южной Кореи также представило в начале марта приложение для смартфона, которое следит за людьми, находящимися на карантине, и собирает данные о потенциально опасных симптомах.

Южная Корея «на собственном горьком опыте научилась тому, как важно быть готовым», во время недавней вспышки ближневосточного респираторного синдрома MERS, поясняется в статье. В 2015 году после поездки на Ближний Восток один южнокорейский бизнесмен заразился этим синдромом, однако после возвращения на родину из-за поздней диагностики его лечили поочерёдно в трёх медицинских учреждениях и лишь потом выявили причину болезни и поместили в изолятор.

К тому времени он запустил целую цепочку передачи инфекции, от которой 186 человек заразились и 36 умерли, включая пациентов этих больниц, а также посетителей и медицинский персонал, напомнает автор. Вспышку MERS в Южной Корее тогда удалось подавить за два месяца, но для этого пришлось отыскать, проверить и посадить на карантин почти 17 тыс. человек. «Предчувствие безудержной эпидемии тогда напугало страну и нанесло удар по её экономике», — отмечает Science.

Опыт борьбы с MERS определённо помог Южной Корее усовершенствовать методы профилактики и контроля инфекции в больницах, пояснил в интервью О Мен Дон. По его словам, пока среди работников сферы здравоохранения не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. «Эти события показали, что лабораторные анализы исключительно важны для того, чтобы взять под контроль развивающуюся инфекционную болезнь», — рассказал также журналистам Ким У Чу, специалист по инфекционным заболеваниям в Корейском университете.

Принятый тогда закон предоставил южнокорейским представителям власти полномочия забирать у заразившихся людей их сотовые телефоны, кредитные карты и прочие носители данных, чтобы восстановить картину их местопребывания в последнее время. Эта информация, лишённая персональных опознавательных данных, размещается через приложения в социальных сетях и позволяет другим людям определить, не пересекались ли их пути с заболевшими, поясняет Science.

Когда в Китае обнаружили новый коронавирус, корейские центры по контролю и профилактике заболеваний в срочном порядке разработали свои собственные тесты и создали наборы для тестирования, которые были оперативно запущены в продажу. Первый тест был утверждён 7 февраля, когда в стране было всего несколько случаев заражения, говорится в статье. Наборы для тестирования также распределили между региональными центрами здоровья, что позволило вскоре диагностировать случай заражения у 61-летней женщины, одной из прихожанок Церкви Синчхонджи Иисуса в Тэгу (около 240 км к юго-востоку от Сеула).

За последующие 12 дней в стране выявили еще 2900 новых случаев, причём подавляющее большинство инфицированных составляли последователи этого же религиозного движения, отмечается в статье: «Только 29 февраля корейские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 900 новых случаях. В совокупности число заразившихся составило 3150 человек, и корейская вспышка стала самой масштабной после китайской». Всплеск новой эпидемии поначалу превзошёл возможности лабораторий, где 130 специалистов из центров по контролю и профилактике заболеваний просто не справлялись с потоком анализов.

В этот период практически все усилия были сосредоточены на поисках контактировавших, где у 80% людей с симптомами респираторных заболеваний тесты дали положительные результаты, сообщается в статье. В то время как в других очагах таких людей было всего 10%. При этом пациентов из категории высокого риска (тех, у кого уже есть какие-то заболевания) госпитализировали в первую очередь, рассказал в интервью Science Чхон Пен Чхул, эпидемиолог из Корейского университета. А больных с «умеренными симптомами» отправляют в переоборудованные учебные учреждения корпораций и в помещения, предоставленные государством, где они находятся под наблюдением и получают базовую медицинскую помощь.

Тех пациентов, кто выздоровел и дважды сдал анализы на коронавирус с отрицательным результатом, выписывают. А люди, которые тесно контактировали с заболевшими, у кого слабые симптомы, кто сам может измерять себе температуру и чьи члены семьи не болеют хроническими заболеваниями, получают указание на две недели сесть на домашний карантин, поясняется в статье. К ним дважды в день приходят местные медики из команды наблюдения, которые следят, соблюдает ли их подопечный карантин, и спрашивают о симптомах.

При этом нарушителю карантина в Южной Корее грозит внушительный штраф до 3 млн вон, что составляет около $2500. Если же будет утверждён новый законопроект, то сумма штрафа вырастет до 10 млн вон и года тюрьмы вдобавок, сообщает Science.

Несмотря на все предпринятые усилия, в Тэгу возник дефицит больничных мест для тяжелобольных, что привело к гибели четырёх человек, которые находились дома в ожидании свободных палат, говорится в статье. Однако количество новых случаев за последние две недели значительно уменьшилось. Этому помогло добровольное «социальное дистанцирование» населения по всей стране, поясняет автор. Всем рекомендовано носить маски, мыть руки, избегать скоплений людей и встреч, работать удалённо и не ходить в церковь, участвуя вместо этого в онлайновых религиозных службах. А тем жителям Южной Кореи, у кого наблюдается высокая температура и респираторные заболевания, настоятельно рекомендуют сидеть дома и наблюдать за симптомами 3—4 дня.

Людей шокировал случай в Тэгу, и из-за этого они теперь строже выполняют правила, поясняют эксперты. Прошло меньше месяца после того, как заболела первая прихожанка этой церкви, а очаг уже удалось взять под контроль. Тем не менее в стране пока появляются новые очаги, причём в 20% подтверждённых случаях непонятно, как именно люди заразились коронавирусом. Это говорит о том, что пока ещё есть неизвестные места распространения инфекции, и не позволяет считать, что пик эпидемии пройден, подчёркивается в статье.

Эпидемиолог Чхон Пен Чхул говорит, что он сам и его коллеги-учёные остро нуждаются в дополнительных эпидемиологических данных и буквально «топают ногами от нетерпения». Сейчас южнокорейские центры по контролю и профилактике заболеваний публикуют основные данные о количестве пациентов, об их возрасте и поле, а также о степени их связи с очагами заболевания. Но, по мнению Чхона, этого недостаточно: ему с коллегами хотелось бы изучить подробные данные отдельных пациентов, что позволило бы «смоделировать вспышку» и определить количество новых заражений по каждому случаю, а также время от заражения до появления симптомов и то, позволила ли ранняя диагностика улучшить состояние пациентов и исход. По его словам, группа эпидемиологов и учёных предложила центрам по контролю и профилактике заболеваний в стране сотрудничество для сбора и обмена такой информацией и теперь ждёт от них ответа.



Пока в Южной Корее зафиксировано 75 смертельных исходов, и это необычайно низкий сравнительный показатель, отмечается в статье, хотя здесь определённую роль могло сыграть то, что в Церкви Синчхонджи Иисуса находилась в основном молодёжь. Инфекционист Ким У Чу также рассказал журналистам, что врачи намерены подробно рассказывать об особенностях клинических случаев COVID-19 в стране в новых публикациях, готовящихся к печати. «Мы надеемся, что наш опыт поможет другим странам взять под контроль эту вспышку COVID-19», — заключил он в интервью Science.