Bloomberg: гиперзвуковые прототипы Пентагона «дозрели» до лётных испытаний

Чтобы догнать Китай и Россию, Пентагон решил ускорить процесс разработки гиперзвукового оружия, чтобы опередить план и как можно быстрее поставить новые технологии на вооружение, сообщает Bloomberg. В 2020 году американское оборонное ведомство впервые проведёт «минимум четыре лётных испытания» различных прототипов и подключит к программе целый ряд университетов.

Пентагон готовит «очень агрессивную» активизацию своих усилий по разработке гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. По словам госслужащих, на 2020 год запланировано минимум четыре испытательных полёта прототипов авиационных планирующих бомб, способных развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Основанное в этом году с одобрения конгресса новое Управление по переходу на гиперзвуковые вооружения (Hypersonics Transition Office) должно будет нанять целый ряд университетов, которые займутся разработкой необходимых технологий, а также подготовкой дополнительных кадров.

В пятницу 24 января министр обороны Марк Эспер заявил, что в следующем проекте оборонного бюджета Пентагон собирается увеличить финансирование программы гиперзвуковых вооружений, на которую в действующем пятилетнем плане отводится $5 млрд. «Мы значительно ускорили процесс проведения лётных испытаний и прочих тестов, чтобы быстрее поставить эту технологию, в любых её формах, на вооружение американских войск — на несколько лет раньше запланированного», — прокомментировал глава Пентагона.

Эспер считает, что гиперзвуковое оружие станет одним из важнейших элементов в «соревновании великих держав» между США и Китаем. При этом, как заявлял конгрессменам в 2018 году заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, Китай провёл в 20 раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем США. А Россия и вовсе утверждает, что уже поставила на вооружение свой первый гиперзвуковой комплекс, подчёркивает агентство.

Как отмечает Bloomberg, в Америке в раздел приоритетных программу разработки новой технологии внесли в 2017 году, однако до сих пор лётные испытания особо не проводились. Теперь же, как утверждает Майк Уайт, помощник замминистра обороны, занимающийся вопросами гиперзвуковых вооружений, к концу года США проведут «по меньшей мере четыре лётных испытания различных прототипов».

«Этот год ознаменован переходным этапом для нашей программы разработки, потому что прототипы «созрели» в ходе наземных испытаний и процесса конструирования», — поделился с журналистами Уайт. Также он отметил, что Пентагон собирается испытать в полёте прототипы планирующих бомб, запущенных как с земли, так и из воздуха и воды. Генеральными подрядчиками в проекте выступили Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co.

Директор управления Пентагона по вопросам модернизации Марк Льюис уверен: «Нам нужно устраивать много лётных испытаний. Нужно быть готовыми провалиться, снова приступить к испытаниям и вынести знания из этого опыта». Как объясняет Льюис, гиперзвуковое оружие способно маневрировать, поэтому его «трудно остановить», идентифицировать и предсказать.

Bloomberg добавляет, что параллельно с новым управлением Пентагона разработкой прототипов гиперзвуковых вооружений занимаются и ВМС, ВВС и Сухопутные войска США. Последние, к примеру, работают над созданием «гиперзвукового оружия большой дальности», которое можно было бы разместить где-то в Азиатско-Тихоокеанском регионе и использовать в потенциальных операциях против Китая.