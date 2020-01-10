CNN показал кадры «опасного сближения» боевых кораблей России и США в Аравийском море

Российский военный корабль подошёл на опасно близкое расстояние к эсминцу ВМС США в северной части Аравийского моря. По-видимому, это была шалость, однако речь идёт об огромных военных кораблях, и любая ошибка в расчётах могла привести к катастрофическим последствиям, комментирует телеканал CNN видеозапись, обнародованную Пентагоном.

У нас есть новое видео опасного сближения российского боевого корабля и американского эсминца на Ближнем Востоке. Проследим развитие событий с Барбарой Старр из Пентагона. Барбара, просто расскажите нам, что показано на видео.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: Линда, это только что поступило непосредственно из Пентагона. Это необычное видео было снято вчера в северной части Аравийского моря на Ближнем Востоке. То, что вы видите, это российский боевой корабль, который идёт прямо за американским эсминцем Farragut. Вы видите российский военный корабль, который приближается к нему сзади. Он подходит к кораблю ВМС США на расстояние 60 ярдов — и это слишком близко для нормальной работы экипажа военно-морского корабля США. Поэтому он издаёт пять звуковых сигналов, пять гудков, чтобы предостеречь российский корабль и предупредить его об опасности столкновения. Однако корабль продолжает приближаться до тех пор, пока, наконец, не устанавливается радиосвязь между двумя экипажами, и тогда русские отстают.

Мой коллега Райан Браун узнал, что эсминец ВМС США сейчас находится там для охраны намного более крупного и стратегически важного авианосца Harry Truman. Так что это, в некотором смысле, вызов для американского военно-морского присутствия. Я не считаю, что кто-то думает, будто русские искали катастрофических неприятностей. Это характеризуют как шалость. Однако проблема в том, что это гигантские корабли. Море непредсказуемо, и, когда они сближаются так сильно, всегда существуют опасения по поводу ошибки в расчётах и возможности непреднамеренной катастрофы, которую никто не хочет допустить.

Это точно. Барбара Старр, как всегда, из Пентагона с информацией об этом невероятном видео. Спасибо большое.

БАРБАРА СТАРР: Пожалуйста.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 января 2020 года.