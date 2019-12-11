Das Erste: Пентагон прекратил обучать саудовских лётчиков в ответ на теракт на военной базе во Флориде

Пентагон решил прекратить обучение саудовских военных лётной подготовке, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Такая мера стала реакцией на стрельбу, открытую саудовским лейтенантом на базе США во Флориде и унёсшую жизни нескольких американских военнослужащих. Все иностранные военные, которые должны пройти обучение в США, снова пройдут проверку служб безопасности.

Пентагон отреагировал на теракт на военной базе во Флориде на прошлой неделе отменой обучения саудовских военнослужащих лётной подготовке, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Все иностранные военные, которые должны были пройти обучение в США, подлежат дополнительной проверке служб безопасности.

После того как саудовский солдат открыл стрельбу на военной базе США и убил нескольких американских военнослужащих, было принято решение о прекращении обучения лётной подготовке в отношении 300 саудовских военных во Флориде. Эта мера коснулась военно-морских баз Пенсакола, Уайтнинг и Мэйпорт.

В течение ближайших десяти дней службами безопасности должны быть проведены проверки безопасности в отношении иностранных военнослужащих, которые должны пройти обучение в США. Об этом заявили в Пентагоне, передаёт немецкий телеканал.

Ожидается, что занятия по теории для саудовских военных будут продолжены на этой неделе. Однако как надолго прекращена лётная подготовка, официальный представитель Пентагона не сообщила.

Как напоминает немецкий телеканал, 21-летний лейтенант саудовских военно-воздушных сил, находившийся на базе Пенсакола для обучения, в пятницу открыл стрельбу в учебном помещении. Стрелок убил троих человек и ранил ещё нескольких, прежде чем был ликвидирован.

По данным Das Erste, незадолго до нападения саудовский военный опубликовал в Twitter манифест, в котором назвал США «страной зла». Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что это, со всей очевидностью, был теракт. Тем не менее следует дождаться результатов расследования ФБР.

США и Саудовская Аравия тесно сотрудничают друг с другом в военной сфере, подчёркивает немецкий телеканал. Ежегодно в Соединённых Штатах проходят обучение сотни саудовских военных.