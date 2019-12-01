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Les Echos: «новые хозяева мира» — авторитаризм и популизм шагают по планете

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Харизматичные популисты и диктаторы играют всё более заметную роль в мире, и первенство в этом своеобразном братстве принадлежит российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Les Echos. Как утверждается в статье, именно с него началось наступление на «хиреющие» либерально-демократические ценности.
Les Echos: «новые хозяева мира» — авторитаризм и популизм шагают по планете
Reuters

«Что общего у Путина, Болсонару, Орбана, Си, Эрдогана, Трампа и Мадуро? Они воплощают собой то авторитарное течение, которое процветает по всему миру, в то время как демократические и либеральные ценности хиреют», — пишет Les Echos.

Коллектив авторов во главе с французским дипломатом Мишелем Дюкло выпустил книгу «Мир новых авторитарных лидеров», посвящённую нынешнему подъёму популизма и авторитаризма. Как отмечает Les Echos, книга представляет собой «словесные портреты этих новых хозяев мира», которых роднят такие черты, как «некая форма национализма или ксенофобии, презрение к промежуточным органам управления, желание контролировать СМИ, критика институтов, сдерживающих власть (суда, неправительственных организаций), а также некая форма сговора с имеющейся олигархией».

В книге рассматриваются 18 мировых лидеров, при этом, как признаётся сам Мишель Дюкло, выбор был в некоторой степени произвольным: так, британский премьер Борис Джонсон остался без внимания, в отличие от сирийского лидера Башара Асада и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

«Новые хозяева мира» настолько хорошо владеют риторикой или методами работы в соцсетях, что их власть «персонифицируется», отмечается в статье. «Где раньше говорили о больших манёврах государств или даже о борьбе народов, теперь речь идёт лишь о Дональде Трампе, Си Цзиньпине, Мухаммеде бен Сальмане и Реджепе Эрдогане», — пишет Les Echos.

«Патриархом» этого своеобразного «братства» издание называет Владимира Путина. Его роль «явно первостепенная»: «он первый стал открыто сопротивляться западным идейным течениям».

Авторы книги делят рассматриваемых мировых лидеров на три категории — по степени выраженности «диктаторских» черт. В первую категорию попадают «авторитарные» Башар Асад, Мухаммед бен Сальман, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин. На другом краю спектра — националисты-популисты, такие как Дональд Трамп, итальянский государственный деятель Маттео Сальвини и президент Бразилии Жаир Болсонару. Между этими двумя категориями авторы поместили «неоавторитарных» политиков, «пришедших к власти путём выборов, но правящих в недемократических условиях»: Николаса Мадуро, Реджепа Эрдогана и Виктора Орбана.

«Сегодня демократия уже не умирает от военного переворота, как в Чили при Альенде. Она умирает оттого, что правители, пришедшие к власти в совершенно демократических условиях, манипулируют выборами, как в Венесуэле при Чавесе и Мадуро», — рассуждает Мишель Дюкло.

С новым авторитаризмом трудно бороться, потому что он «неуловим», пишет Les Echos. В отличие от коммунизма и фашизма, он не предлагает «грандиозных утопий». Это «нежная музыка, музыка всех эгоизмов и всех страхов», которая легко вписывается в любое общество. В этом Les Echos усматривает «самый пугающий урок» книги Мишеля Дюкло.

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Les Echos Франция Европа
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