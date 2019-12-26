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Daily Express: из-за российского «Перекопа» британские моряки встретили Рождество в море

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Британское патрульное судно HMS Tyne встретило нынешнее Рождество в море, пишет Daily Express. Виной тому российский корабль «Перекоп», который проходил через Ла-Манш близ территориальных вод Великобритании.
Daily Express: из-за российского «Перекопа» британские моряки встретили Рождество в море
Reuters
Британское патрульное судно HMS Tyne в канун Рождества отплыло из Портсмута и в праздничный день оставалось в море, чтобы следить за российским кораблём «Перекоп», пишет Daily Express со ссылкой на ВМС Великобритании. Последний проходил по Ла-Маншу недалеко от территориальных вод Соединённого Королевства.
 
«Покидать наши семьи в такое время года особенно сложно, — посетовал командир патрульного судна Джон Брауэтт. — Но обеспечивать национальную безопасность нужно и в Рождество. И, будучи одним из дежурных подразделений на период праздников, мы собрали вещи и были готовы к отплытию».
 
Он также добавил, что британские военные стремятся круглый год обеспечивать безопасность своей страны.
 
«Наши семьи понимают нашу роль и, несомненно, вносят ощутимый вклад в национальную безопасность благодаря своей постоянной поддержке, — подчеркнул Брауэтт. — Торговые, экономические и информационные сети Великобритании зависят от моря, и эта операция демонстрирует приверженность Королевских ВМС делу постоянной защиты наших внутренних вод».
 
После операции по наблюдению за российским судном британский патрульный корабль направился обратно в Портсмут, где оставшуюся часть праздников военные проведут в полной готовности по первому требованию приступить к выполнению задач.
 
Министр обороны Великобритании Бен Уоллис, в свою очередь, поблагодарил моряков за службу, заявив: «Благодарю за усилия экипаж HMSTyne, который в канун Рождества вышел в море, помогая обеспечить безопасность наших морей. Это ещё один яркий пример неустанных усилий наших вооружённых сил, которые продолжают прилагать эти самые неустанные усилия ради защиты нашей страны и наших интересов во всём мире».  
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