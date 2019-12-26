Daily Express: из-за российского «Перекопа» британские моряки встретили Рождество в море

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В МИД напомнили о симметричном подходе России по вопросу санкций
Россия зеркально ответит на санкции США против «Северного потока — 2», напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР
Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске.
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ВС России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»
Верховный Суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека»*. Об этом информирует ТАСС.
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Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей
Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
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На ЧФ прошли противолодочные учения
Отряд кораблей Черноморского флота провёл учения по поиску, слежению и уничтожению подлодок условного противника, сообщает «Крыминформ».
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В Тульской области проводят проверку по факту обрушения стены жилого дома
В городе Узловая проводят проверку по факту обрушения стены жилого дома, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Тульской области.
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В Российском экспортном центре оценили итоговое заседание Совета по нацпроектам
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев прокомментировал итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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В МИД оценили сообщения об информационной тактике США против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России.
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Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате России в Красноярске превзошли мировой рекорд по набранным баллам за короткую программу в соревнованиях спортивных пар.
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Суд в Москве продлил арест Арашуковым
Басманный суд Москвы продлил до 30 января срок содержания под стражей Рауфа Арашукова, его отца — экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта дела Николая Романова.
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В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова
В реке в Санкт-Петербурге найдены останки, предположительно принадлежащие убитой историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко.
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Мишина и Галлямов объяснили свои ошибки в короткой программе на ЧР
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске.
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В трёх городах Кузбасса объявлен режим «чёрного неба»
В трёх городах Кемеровской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (так называемый режим «чёрного неба»), сообщает сайт департамента природных ресурсов и экологии региона.
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Козловский: поражение в финале Гран-при стало зарядом мотивации
Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказал мнение о проигрыше дуэта в финале серии Гран-при, который состоялся в начале декабря в итальянском Турине.
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«Тоттенхэм» победил «Брайтон» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Захарова отметила роль Британии в ситуации с российскими СМИ в Эстонии
Антироссийский «крен» Эстонии увеличивается, в частности, в связи с наличием британского контингента на территории этой страны, рассказала представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что атаки эстонских властей на агентство Sputnik начались с подачи Великобритании.
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Эксперт оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.
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СМИ: В Италии погибли трое альпинистов
В горном массиве Гран-Сассо в итальянской области Абруццо обнаружены тела троих альпинистов.
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СМИ: Азар ещё месяц не сможет играть за «Реал» из-за травмы
Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не сможет помочь своей команде ещё как минимум на протяжении месяца.
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В Приморье завели дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка от случайного выстрела
В Приморском крае завели уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
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Джеррард признался, что мечтает возглавить «Ливерпуль»
Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить английский «Ливерпуль», за которой он выступал на протяжении 17 лет.
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Богданов провёл встречу с временным поверенным в делах Ливии
Спецпредставитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с временным поверенным в делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедой.
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Фигурист Козловский отметил высокий уровень конкуренции на ЧР
Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
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В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»
Обыски у корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) прошли по причине уголовного дела против организации «Е.Н.О.Т.», сообщили в Следственном комитете.
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Геологи рассказали о новом самом большом кристалле граната на Урале
На границе Свердловской и Челябинской областей нашли крупный кристалл граната, сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский геологический музей Уральского государственного горного университета.
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ЦОДД предупредил о гололёде и тумане в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о гололёде и тумане в Москве.
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РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
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Российские хоккеистки проиграли Канаде на ЮЧМ
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 18 лет.
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Лавров проведёт переговоры с Зарифом 30 декабря в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря. В ходе визита запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
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Посол Турции обсудил Ливию и Сирию с замглавы МИД России
Спецпредставитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром ситуацию в Ливии и Сирии.
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Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»
Актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о съёмках в фильме «Союз спасения».
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В ФФККР сообщили, что Медведева была вынуждена сменить коньки
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что перед стартом на национальном первенстве двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой пришлось сменить коньки.
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Симоньян об упоминании RT в статье The Independent о событиях в РФ за десять лет: хотели обидеть, получилось как всегда
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал The Independent, в котором говорится о событиях, произошедших в России за последнее десятилетие.
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Прокуратура проверила организацию питания в детских учреждениях одного из районов Калининградской области
Прокуратура Нестеровского района Калининградской области провела проверку организации питания в детских учреждениях, сообщает «Янтарный край».
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На переобучение женщин в декрете будут выделять 2 млрд рублей в год
В России в рамках национального проекта «Демография» с 2020 года будут выделять ежегодно 2 млрд рублей на повышение квалификации и переобучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.
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РПЛ и клубы могут 16 января обсудить вопрос расширения лиги
Предварительное обсуждение возможного увеличения числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 16 января.
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В Москве организуют маршруты по городским выставкам
В столице на новогодних каникулах будут организованы три маршрута по городским выставкам, сообщает Newinform со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
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На Камчатке внутренние авиарейсы отложены из-за погоды
Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов сообщил, что внутренние авиарейсы по территории Камчатского полуострова отложены в связи с неблагоприятными погодными условиями, передают «Известия» со ссылкой на сайт регионального Минтранса.
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Прокуратура объяснила появление зелёного снега в Первоуральске
Сотрудники Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили происхождение зелёного снега в городе Первоуральск, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Москве рассказали об экономии пассажирами средств после запуска МЦД
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после начала работы Московских центральных диаметров пассажиры сэкономили 100 млн рублей, сообщает телеканал «360».
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Эксперт оценил закон о запрете импорта электроэнергии на Украину из России
Политолог Юрий Светов в беседе с радио Sputnik прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.
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В России назвали самые популярные марки грузовиков
Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные марки грузовых автомобилей в России, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства.
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Эксперт оценил заявление Новака о «Северном потоке — 2»
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики Александра Новака по ситуации со строительством «Северного потока — 2».
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Пострадавшего при взрыве главу Рамонского района перевезли в Воронеж
Пострадавшего при взрыве автомобиля главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова после операции перевезли в Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
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СМИ: Медведева повредила конёк на тренировке перед стартом ЧР
Российская фигуристка Евгения Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в Красноярске повредила один из своих коньков.
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В Подмосковье заявили о выполнении плана капремонта в 2019 году
В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о выполнении плана по капремонту на 2019 год, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Театре на Фонтанке пройдёт премьера спектакля «Загадочные вариации»
Молодёжный театр на Фонтанке готовится представить премьеру спектакля по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Загадочные вариации», сообщают «Невские новости».
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Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск
Адвокат Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что мать и сестра её подзащитного объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате.
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Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей. В поддержку журналистов она надела на брифинг жёлтую жилетку с логотипом информагентства.
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Футболистам «Краснодара» Сафонову и Сулейманову вручили премию «Первая пятёрка»
Детская футбольная лига (ДФЛ) вручила вратарю Матвею Сафонову и нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку лиги.