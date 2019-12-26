Daily Express: из-за российского «Перекопа» британские моряки встретили Рождество в море

Британское патрульное судно HMS Tyne в канун Рождества отплыло из Портсмута и в праздничный день оставалось в море, чтобы следить за российским кораблём «Перекоп», пишет Daily Express со ссылкой на ВМС Великобритании. Последний проходил по Ла-Маншу недалеко от территориальных вод Соединённого Королевства.

«Покидать наши семьи в такое время года особенно сложно, — посетовал командир патрульного судна Джон Брауэтт. — Но обеспечивать национальную безопасность нужно и в Рождество. И, будучи одним из дежурных подразделений на период праздников, мы собрали вещи и были готовы к отплытию».

Он также добавил, что британские военные стремятся круглый год обеспечивать безопасность своей страны.

«Наши семьи понимают нашу роль и, несомненно, вносят ощутимый вклад в национальную безопасность благодаря своей постоянной поддержке, — подчеркнул Брауэтт. — Торговые, экономические и информационные сети Великобритании зависят от моря, и эта операция демонстрирует приверженность Королевских ВМС делу постоянной защиты наших внутренних вод».

После операции по наблюдению за российским судном британский патрульный корабль направился обратно в Портсмут, где оставшуюся часть праздников военные проведут в полной готовности по первому требованию приступить к выполнению задач.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллис, в свою очередь, поблагодарил моряков за службу, заявив: «Благодарю за усилия экипаж HMSTyne, который в канун Рождества вышел в море, помогая обеспечить безопасность наших морей. Это ещё один яркий пример неустанных усилий наших вооружённых сил, которые продолжают прилагать эти самые неустанные усилия ради защиты нашей страны и наших интересов во всём мире».