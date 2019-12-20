SRF: первая в России плавучая АЭС начала работу с праздничного освещения

Первая в России плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» была успешно подключена к сети портового города Певек на Дальнем Востоке, сообщает швейцарский телеканал SRF. Эту важную для страны и атомной промышленности веху отметили символичной подачей электричества для новогоднего городского освещения.

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» подключилась к сети портового города Певек, сообщает швейцарский телеканал SRF. Этот критикуемый защитниками окружающей среды проект стартовал: первая в России плавучая атомная электростанция запущена в работу на Дальнем Востоке.

По сообщению российского государственного атомного концерна «Росатом», плавучая АЭС «Академик Ломоносов» успешно подключена к сети портового города Певек на крайнем северо-востоке страны. Как отметили в компании, это важная веха как для России, так и для атомной промышленности в целом.

В качестве символичного акта новопроизведённым электричеством запитали праздничное новогоднее освещение в городе, отмечает швейцарский телеканал. Плавучая электростанция должна снабжать труднодоступные регионы электричеством и теплом. Кроме того, мобильная атомная установка должна поставлять энергию для плавучих нефтебуровых и газобуровых установок на море.

Электростанция, которая выглядит, как корабль, может снабжать электроэнергией город с населением до 200 тыс. жителей, сообщается в материале.

Проект, на реализацию которого были потрачены миллионы, считается спорным, отмечает SRF. Защитники окружающей среды предостерегают о возможных катастрофах в Северном Ледовитом океане и называют «Академика Ломоносова» «плавучим Чернобылем» или «атомным Титаником». По словам критиков, невозможно полностью защитить подобного рода атомную электростанцию от внешних угроз.

В отличие от Германии, Россия делает активную ставку на атомную энергию. Москва с размахом вкладывает средства в новые атомные электростанции, в том числе на территории бывших советских республик. В будущем страна намерена построить целый флот плавучих атомных электростанций. Также Россия собирается продавать конструкции мобильных АЭС другим странам.

По информации журналистки Дагмар Рёрлих, специализирующейся на научной сфере, развитие плавучих атомных электростанций сейчас — своего рода модная тенденция. Так, два пользующихся государственной поддержкой предприятия в Китае планируют создать «как минимум 20 плавучих атомных электростанций». У американских и канадских компаний тоже есть свои планы в этой сфере, утверждает швейцарский телеканал.

Кроме того, по данным журналистки Рёрлих, у Судана есть предварительный договор на приобретение первой иностранной плавучей атомной электростанции, отмечает SRF.