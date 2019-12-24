Обозреватель: в одесский порт зашёл корабль НАТО

В Одессу зашёл зашёл американский ракетный эсминец USS Ross. Как передаёт «Обозреватель», это уже пятнадцатый заход корабля НАТО в украинский порт за последний год.

24 декабря в Одессу утром зашёл американский ракетный эсминец USS Ross. Как пишет «Обозреватель», несмотря на сильный туман, он успешно пришвартовался к одному из дальних причалов порта.

Как отмечает издание, это тридцатый заход корабля НАТО в Чёрное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

Эсминец USS Ross был спущен на воду в 1996 году. Корабль носит имя капитана Дональда Росса, который проявил героизм, отражая атаку японцев на Перл-Харбор в 1941 году.

Длина эсминца 154 м, ширина — 20 м. Корабль оснащён различными артиллерийскими и ракетными системами, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун. Также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк, которые способны нести ядерные боеголовки.