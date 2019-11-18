Sky News: Россия возвращает Украине задержанные в прошлом году корабли

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Neue Zürcher Zeitung: японки возмущены требованием работодателей сменить очки на линзы Neue Zürcher Zeitung
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Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила возмущение тем, что олимпийских чемпионов не пускали на VIP-трибуну во время этапа Гран-при в Москве.
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Белый дом поддержал протесты в Иране
Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.
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Циципас обыграл Тима в финале Итогового чемпионата АТР
Грек Стефанос Циципас одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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Чемпион UFC в тяжёлом весе заявил о готовности боксировать с Фьюри
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич отреагировал на заявление экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри о желании попробовать себя в смешанных единоборствах.
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В Египте опора линии электропередачи упала на людей
В одном из пригородов Каира опора линии электропередачи упала на людей. В результате инцидента погибли четыре человека, трое пострадали.
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ЦИК Белоруссии назвала предварительную явку избирателей на выборы
В ЦИК Белоруссии сообщили, что итоговая явка на парламентские выборы в Белоруссии, согласно предварительным данным, составила 77,22%.
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Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон наказан штрафом в пять добавленных секунд за инцидент с гонщиком Red Bull Александером Албоном.
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Власти Москвы и Подмосковья утвердили цену абонементов на МЦД
Власти Москвы и Московской области утвердили типы и цену абонементов для поездок на Московских центральных диаметрах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.
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Бестемьянова: четверные прыжки ценятся выше качества катания, нужно что-то с этим делать
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве и выразила сожаление по поводу нынешней системы оценивания.
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Слуцкая: программы у Трусовой я не увидела
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что не увидела целостной программы у победительницы этапа Гран-при в Москве Александры Трусовой.
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В Липецкой области в результате пожара погибли две женщины
В Елецком районе Липецкой области в результате пожара в жилом доме погибли две женщины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Ковалёв назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв заявил, что у него не было шансов победить мексиканца Сауля Альвареса.
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Военная полиция России провела патрулирование в Алеппо
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военная полиция России продолжает патрулирование по маршрутам в сирийской провинции Алеппо.
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Роналду заявил, что не доиграл последние два матча «Ювентуса» из-за плохого самочувствия
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что причиной его замен в последних двух матчах команды было плохое самочувствие.
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МВД Грузии назвало число участников акции протеста в Тбилиси
В Тбилиси около 5,5 тыс. человек приняли участие в протестной акции перед зданием парламента. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важу Сирадзе.
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Россия обыграла Эстонию в отборе к женскому Евробаскету-2021
Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Эстонии в отборочном матче к чемпионату Европы — 2021.
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Сборная Англии разгромила Косово в отборочном матче ЧЕ-2020
Футболисты сборной Англии одержали крупную победу над командой Косова в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
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Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят финишировал 10-м
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил в гонке 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
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В ЦИК Белоруссии оценили отношения с международными наблюдателями
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, как складываются отношения с международными наблюдателями на парламентских выборах.
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Тренер «Ростова»: играть в футбол Мамаев не разучился
Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал дебют полузащитника Павла Мамаева, который впервые сыграл за клуб в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1).
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Шлеменко заявил, что ведёт переговоры с UFC
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко может подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
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Шесть человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Тамбовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
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Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки
Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.
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Парламентские выборы в Белоруссии состоялись во всех округах
Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись во всех 110 избирательных округах.
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Тихонов: ситуация с отбором в сборную — полное безобразие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав сборной России на Кубок мира.
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В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлков на окраине Горловки
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли из миномётов посёлки на окраине Горловки.
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Грищук одержал победу на этапе Гран-при FIDE
Российский шахматист Александр Грищук обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходил в немецком Гамбурге.
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Эрбер и Маю победили на Итоговом турнире ATP в парном разряде
Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в парном разряде.
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В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в МЧС России.
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Боксёр Верясов рассказал, за счёт чего сумел стать двукратным чемпионом России
Российский боксёр-тяжеловес Иван Верясов, победивший на чемпионате России в Самаре, заявил, что главной мотивацией на турнире для него стала поддержка болельщиков.
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В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
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Чемпион России Батрутдинов: бокс — не только сила, но ещё и голова
Победитель чемпионата России по боксу в весовой категории до 60 кг Джамал Батрутдинов заявил, что пока не думал о возможности попасть на Олимпиаду.
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В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах
В Белоруссии в 20:00 (совпадает с мск) завершилось голосование на избирательных участках в рамках выборов депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Боксёр Худоян: каждый мечтает попасть на Олимпийские игры
Эдмунд Худоян, завоевавший золото на чемпионате России по боксу в весовой категории до 49 кг, рассказал, как для него проходил турнир, и поделился ожиданиями от выступления за национальную сборную.
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На Украине увидели пользу для России в заморозке конфликта в Донбассе
Бывший посол Украины в Евросоюзе, экс-замглавы МИД Украины Константин Елисеев считает, что в случае заморозки конфликта в Донбассе это сыграет на руку России, в том числе в вопросе отмены санкций.
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Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
Глава ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов.
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Источник: телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения о минировании
Правоохранители начали проверку телецентра «Останкино» после анонимного сообщения с угрозой минирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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Хованцев объяснил выбор состава сборной России по биатлону на Кубок мира
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил несоответствия результатов отборочных стартов на сборе в Тюмени и состава национальной команды на первые этапы Кубка мира.
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В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста домов
В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.
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Юсков завоевал серебро на 1500 м в рамках этапа КМ по конькобежному спорту
Российский конькобежец Денис Юсков стал вторым на этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
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Трамп сообщил о возможной «скорой встрече» с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп не исключил скорой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также призвал Пхеньян «действовать быстро» и принять сделку по денуклеаризации Северной Кореи.
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«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару».
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Источник: Роналду попросил «Ювентус» приобрести Погба
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии
В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
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Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году
Гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в состав холдинга «Вертолёты России») Александр Охонько заявил, что компания планирует изготовить опытный образец легкого многоцелевого вертолёта VRT500 ко второй половине 2020 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вертолётов России».
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Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга.
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В Белоруссии сообщили об избрании 61 депутата на парламентских выборах
Глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что «более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны».
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Отец Нурмагомедова оценил шансы Фергюсона в бою с Хабибом
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что американцу будет трудно в бою с его сыном.
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Главный тренер сборной России подвёл итоги ЧР по боксу
Наставник сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал итоги завершившегося чемпионата страны по боксу, который проходил в Самаре.