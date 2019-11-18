Sky News: Россия возвращает Украине задержанные в прошлом году корабли

Россия возвращает Украине три корабля, которые были захвачены в ноябре прошлого года, передаёт Sky News.

По данным ФСБ, украинские суда тогда незаконно пересекли границу, и российские пограничники открыли по ним огонь, поскольку корабли игнорировали требования остановиться. В результате были задержаны 24 украинских моряка, которые вернулись на родину лишь в сентябре этого года в ходе обмена заключёнными.

Прошлогодний инцидент ознаменовал серьёзное обострение в отношениях между Москвой и Киевом.

Теперь же все три судна, по информации российских информагентств, уже доставлены на место, где будет совершена их передача украинской стороне.

Передача кораблей, как отмечается в статье, происходит на фоне наметившегося между двумя странами потепления.

Так, французские власти ранее сообщили о том, что 9 декабря состоится саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии. На этой встрече стороны попытаются решить конфликт на востоке Украины.