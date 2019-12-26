Washington Post: на возможное «российское вмешательство» США планируют ответить кибератаками

Минобороны США разрабатывает тактику ведения информационной войны с Россией, если она «попытается вмешаться» в президентские выборы 2020 года, сообщает The Washington Post. По данным издания, американцы могут устроить кибератаки на российское руководство, но, вероятно, эта мера не коснётся Владимира Путина, потому что подобный шаг может быть воспринят как «слишком провокационный».

Киберкомандование Вооружённых сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть применена против официальных представителей Москвы, если они «попытаются вмешаться» в выборы американского президента 2020 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В качестве одного из возможных действий Пентагон рассматривает кибератаку на российское руководство, включая ключевых фигур в армии и спецслужбах и «олигархов». Впрочем, вероятно, эта мера не затронет президента Владимира Путина, потому что такой шаг будет считаться «слишком провокационным», заявил изданию один из собеседников.

Идея в том, чтобы показать объекту нападения, что его конфиденциальная личная информация может быть взломана, если «вмешательства» в выборы США не прекратятся, заявил источник The Washington Post. При этом он не стал раскрывать другие подробности подобной операции.

Рассматриваемая Киберкомандованием ВС США тактика не включают попытки повлиять на российское общество в целом. По мнению чиновников, подобная затея будет иметь ограниченный успех «с учётом контроля Путина над страной, в том числе над большей частью СМИ».

Некоторые аналитики считают, что новая мера может оказаться весьма эффективной. Она способна изменить поведение руководства страны, но при этом не должна вызвать крупные массовые протесты, «которых очень боится Путин», утверждает издание.

По данным The Washington Post, на случай «российского вмешательства» американские военные рассматривают как минимум ещё один вариант действий. Он предусматривает распространение дезинформации, призванной усилить раскол внутри правительства и властвующей элиты. Киберкомандование и представители Пентагона отказались комментировать полученные изданием сведения.

Американские военные с давних пор проводят психологические операции. Например, во время войны в Персидском заливе они сбрасывали сотни тысяч листовок в Ираке, чтобы убедить правительственные войска сдаться. Но интернет, социальные сети и смартфоны значительно расширили охват и точность подобной тактики, подчёркивает издание.

По словам The Washington Post, в прошлом месяце разведсообщество США опубликовало секретное обновление «оценка национальной разведки». В документе утверждалось, что главная цель России в предвыборной кампании 2020 года — «продолжать сеять раздор» в американском обществе.

В прошлом году конгресс и администрация Трампа ослабили ограничения, позволив Минобороны США применять кибероперации для противодействия иностранным противникам. Одним из сторонников этой инициативы был генерал Пол Накасоне, который одновременно возглавляет Киберкомандование и Агентство национальной безопасности.

Другие военные подразделения, включая Объединённое командование специальных операций, также обладают возможностями ведения кибернетических и информационных войн. Но Киберкомандование — первое ведомство, которое прибегает к таким мерам для борьбы с вмешательством в выборы, обращает внимание издание.

С октября 2018 года Киберкомандование использовало электронные письма, всплывающие окна и тексты для борьбы с «российскими троллями, распространяющими дезинформацию в американских соцсетях». Ведомство также уведомляло хакеров, «работающих на российскую военную разведку», что их личности известны и могут быть обнародованы, напоминает The Washington Post.