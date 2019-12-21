Forbes: Россия испытает суверенный интернет на случай ужесточения санкций

23 декабря российские власти планируют испытать безопасность суверенного интернета, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. По его словам, Москва устраивает эту проверку из-за того, что её отношения с Западом становятся всё более напряжёнными, особенно на фоне потенциального усиления американских санкций.

В начале следующей недели Россия планирует испытать свой суверенный интернет. Хотя закон о контролируемой государством сети был принят уже какое-то время назад, Москва устраивает этой идее «ещё один тест-драйв» в свете того, что её отношения с Западом не улучшаются, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Проверка должна состояться 23 декабря. Она затронет только определённые сегменты, в основном правительственные учреждения, и обычные пользователи её не заметят, заверил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

По мнению Рапозы, переход на суверенный интернет основан на опасениях, что западные правительства однажды могут заблокировать доступ России к киберпространству. Декабрьский тест призван не только проверить закрытую систему, но и выявить уязвимости цифровых телекоммуникационных систем.

Одна из заявленных целей теста — выяснить, смогут ли злоумышленники перехватывать данные пользователей сети. Минкомсвязи называет это мероприятие «исследованием», подчеркивая, что Россия пока еще не закрывается от внешнего мира. Однако российские правительственные чиновники иногда заявляли, что стране нужен более безопасный интернет, не связанный с технологиями США, обращает внимание автор статьи.

Закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи устанавливать только оборудование, одобренное Роскомнадзором, напоминает журналист.

Роскомнадзор будет отвечать за централизованное управление маршрутизацией трафика в случае угрозы системе Рунета. Ведомство также будут фильтровать трафик и блокировать доступ к запрещённым ресурсам. В итоге в будущем «российский интернет станет похож на китайский, если Кремль почувствует, что Вашингтону угрожает его доступу» к мировой сети, рассуждает Рапоза.

Между тем в сенате США рассматриваются два законопроекта о введении дополнительных санкций против России. Впрочем, эти инициативы пока не направлены против цифровых систем страны, отмечает публицист.

Предполагается, что предлагаемые сенатором Марко Рубио новые санкции вступят в силу, только если выяснится, что Россия «вмешалась» в президентские выборы 2020 года. Москва считает, что все прошлые обвинения в её адрес были сфабрикованы, и подозревает, что Вашингтон вновь может возложить на неё ответственность ради геополитической и внутриполитической выгоды, подчёркивает автор статьи.

В результате сохраняется риск ужесточения санкций, что будет «удерживать Россию в состоянии тревоги». Хотя в Вашингтоне никогда всерьёз не обсуждали ограничение доступа страны к интернету, Москва может посчитать, что у неё есть причина защищать российское киберпространство, «сделав его более китайским, чем европейским». Как ни странно, такие «ограничения личных свобод» могут дать США ещё один повод для нападок на Россию, заключает Кеннет Рапоза.