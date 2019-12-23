Обозреватель Hill назвал «менее раскрученные, но более реалистичные» угрозы для США

Американцы считают, что главная угроза для их страны заключается в проницаемости границ. Однако обозреватель The Hill, который в прошлом служил в ФБР, уверен, что гораздо опаснее новые ракеты, которые разработала Россия, бреши в безопасности программного обеспечения вооружённых сил США и уязвимость американских энергосетей.

Многие американцы считают, что главная угроза для государства — это незащищённые границы. Однако, бывший спецагент ФБР Роберт Тюркевидж в своей статье для The Hill утверждает, что гораздо большую угрозу для национальной безопасности США представляют собой другие, «менее раскрученные, но более реалистичные» проблемы.



По его словам, американская система безопасности работает на том основании, что баллистическая ракета будет лететь по предсказуемой траектории. Россия же разработала сверхзвуковые ракеты, как, например, «Авангард», у которого планирующая боевая часть отделяется от ракеты и может маневрировать. У России есть ещё одно похожее оружие — «Кинжал», который должен поступить на вооружение в 2020 году. У США пока таких вооружений нет, отмечает автор статьи, как нет и защиты от них.



Кроме того, американские системы вооружений сильно зависят от программного обеспечения, компьютеров и сетей. Они соединены друг с другом, а некоторые подключены к интернету. Так что успешный взлом одной системы может дать хакеру доступ ко всей сети, отмечает автор статьи. При этом, по его словам, министерство обороны США занимается безопасностью своих сетей или самих вооружений, но не программного обеспечения, которое относится к отдельным системам. У американского военного ведомства нет даже отдельных требований по кибербезопасности к новым вооружениям.



Бывший спецагент отмечает, что, по некоторым данным, противники США этими брешами пользуются. Так, в 2018 году два хакера, якобы связанные с Китаем, были обвинены в попытке кражи данных с 40 компьютеров американских ВМС.



Отдельная угроза касается американских электросетей. Тюркевидж пишет, что в США они разделены на три системы, и каждая обслуживает свою часть страны, мало пересекаясь друг с другом. Однако работу каждой контролирует система, основанная на сетевом принципе, и в целом вся сеть весьма уязвима. Судя по оценке экспертов, кибератака на эти системы может привести к обширному отключению электричества в США. Американские власти утверждают, что на энергосектор Соединённых Штатов в 2018 году покушались хакеры из России и Ирана.



Президент США, конгресс и разведывательные ведомства должны внимательно отнестись к этим угрозам американской национальной безопасности, считает обозреватель. «События вроде 11 сентября служат напоминанием, что может произойти, если они этого не сделают», — делает вывод автор статьи в The Hill.