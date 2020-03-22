24 Horas: на фоне рекордного роста жертв коронавируса Италия останавливает почти всё производство

Итальянское правительство в эту субботу приняло решение остановить на время всю производственную деятельность, кроме самой необходимой для граждан страны. В Италии продолжают фиксировать рекордные показатели: за последние сутки там (от коронавируса. — ИноТВ) скончались ещё 800 человек.

ЛОРЕНСО МИЛА, корреспондент каналов TVE и Canal 24 Horas: Да, данные вновь превзошли предыдущие максимальные показатели, которые были зафиксированы накануне. Так, количество погибших за последние 24 часа увеличилось ещё на 800 человек, доведя таким образом общее число жертв коронавируса в Италии до 4800 человек — в большинстве своём это пожилые люди и больные различными патологиями. Также выросло число выявленных за сутки больных — 4821. В целом на данный момент в стране 42* тысячи заболевших.

К счастью, число выздоровевших также растёт — почти тысяча человек за последние сутки. Эта чрезвычайная ситуация, которая изо дня в день набирает обороты, естественно, оказывает огромное давление на больницы и медицинский персонал. Поэтому здесь, в Италии, в авральном режиме продолжается работа над тем, чтобы как можно скорее подготовить новые помещения особенно в реанимационных отделениях.

Также ожидается прибытие новых врачей. Часть уже приехала из Китая. Кроме того, похоже, в скором времени прибудут также медики с Кубы.

Дата выхода в эфир 22 марта 2020 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)