Доброта спасёт мир: ABC News нашёл хорошие новости в разгар пандемии

Коронавирус продолжает шествие по планете, однако есть поводы не только для тревоги, но и для радости и воодушевления, сообщает ABC News. Телеканал сделал краткий обзор хороших новостей: от успехов китайских медиков до простой соседской взаимопомощи.

Всем нам нужны хорошие новости, а их иногда найти трудно: COVID-19

продолжает распространяться по планете. Но в разгар эпидемии так много людей пытается изменить жизнь к лучшему. Продолжит Джеймс Лонгман.



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News: Всем привет! Сейчас так много всего происходит. Кажется, будто коронавирус явился ниоткуда, и теперь он сказывается на всех аспектах нашей жизни. И это пугающее время. Но зачастую именно тогда, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы становимся свидетелями потрясающих человеческих поступков. Об этом мы и хотим вам напомнить.



Пару раз в неделю мы будем показывать вам выдающиеся реакции людей по всему миру на коронавирусный кризис. Итак, мы будем делать это дважды в неделю здесь и на наших платформах в соцсетях. И самое важное, мы хотим, чтобы вы связались с нами и рассказали истории, которые вас воодушевляют. Так что пишите мне в Twitter на @JamesAALongman или найдите меня в Instagram. Или пишите ABCNewsLive. Мы просто хотим увидеть, что вызывает у вас хорошие чувства.



Это не попытка преуменьшить происходящее. Мы просто хотим составить вам компанию и вместе с тем воодушевить вас. Я буду заниматься всем здесь, у себя на диване. Потому что, как и вы, на диване я сейчас провожу много времени.



Итак, что же происходило на этой неделе? Главная хорошая новость недели поступила из Китая — там сообщают, что внутри страны не зарегистрировано новых случаев коронавируса. Конечно, с китайцами всегда трудно что-то знать наверняка. Но ведь всё это началось в Ухани, и там построили мобильные госпитали — теперь же их все разбирают.



И мы видели в сети это примечательное праздничное видео — медицинские работники снимают свои маски, это своего рода торжество. Видно также, как люди спешат расписаться на униформе медицинских работников. Китаю потребуется немного больше времени, чтобы действительно установить, полностью ли он свободен от коронавируса. Но, будем надеяться, это значит, что они смогут направить в помощь другим странам часть своего оборудования, спасающего жизни. И, будем надеяться, это знак того, что все мы однажды преодолеем это.



ДЖИМ, владелец паба: Мы приложим все усилия, чтобы помочь каждому. На местном уровне, в нашем районе.



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН: Всевозможные истории о доброте соседей друг к другу. Но я хочу показать вам вот это. Это мой друг Джим, он владелец паба.



ДЖИМ: Главная категория наших регулярных посетителей — это, конечно же, пожилые люди. И мы только что начали осуществлять доставку и упаковывать еду навынос. Для этого у нас есть команда добровольцев, они помогут…



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН: Молодец, Джим.



Мы все видели эти примечательные видео: итальянцы стоят на своих балконах, поют и играют на музыкальных инструментах. И это подхватили по всему миру.



Трогает до глубины души.



А теперь посмотрите на это. В Италии из-за спада туризма вода венецианских каналов стала, пожалуй, чище, чем когда-либо. Ил на дне каналов больше не вздымается под вёслами гондольеров. Так что теперь можно увидеть плавающих рыб и даже лебедей на водной глади. Милое зрелище.



И, наконец, по всему миру люди благодарят настоящих героев всей этой истории — медиков, работающих на передовой этой пандемии в условиях всевозможных трудностей.



А теперь и знаменитости в Нью-Йорке выражают свою сердечную благодарность.



ЛИН-МАНУЭЛЬ МИРАНДА, певец и композитор: Это послание всем медицинским работникам.



ДЖИММИ ФЭЛЛОН, комик: Всем медицинским работникам: спасибо!



РОБЕРТ ДЕ НИРО, актёр: Мы все хотим поблагодарить вас.



РОН ХОВАРД, кинорежиссёр, продюсер и актёр: Мы все в такие времена чувствуем огромный страх и неопределённость. Вы не защищены от этого. Я знаю. И всё же — вы здесь.



ДЖИММИ ФЭЛЛОН: Вы здесь, на передовой, ради всех нас, боретесь с этим коронавирусом. И я даже не могу выразить, насколько я вам признателен.



РЭЙЧЕЛ БРОНАХЭН, актриса: Спасибо, спасибо, спасибо вам огромное! За всё, что вы делаете, чтобы мы все были здоровы и нам ничего не грозило.



ЛА ЛА ЭНТОНИ, актриса: Спасибо, что вы есть!



РОН ХОВАРД: Спасибо. Спасибо от всего сердца!



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН: И мы тоже им искренне благодарны. Это был ваш обзор хороших новостей. Берегите себя и будьте добры друг к другу!



Дата выхода в эфир 19 марта 2020 года.