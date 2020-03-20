Daily Mail: состояние не вызывает опасений — у князя Монако обнаружили коронавирус

03:00 После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.

03:00 Большунов: ребята не горят желанием тренироваться со мной в одной связке Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, с кем бы хотел провести совместную тренировку.

03:00 ВОЗ оценила усилия России по борьбе с распространением коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала принимаемые Россией меры по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса.

03:00 Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал, что в последней гонке сезона представители сборной Норвегии приняли его за своего.

03:00 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

03:00 В «Ахмате» оценили введение налоговых каникул на время эпидемии коронавируса Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал введение налоговых каникул на время приостановления чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

03:00 Песков сравнил появление сообщений о санкциях с весенним обострением Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном введении санкций со стороны США в отношении России.

03:00 Шойгу: НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об увеличении на 20% интенсивности воздушной разведки у границ государства со стороны НАТО за 2019 год.

03:00 В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

03:00 Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

03:00 В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы Вопрос закрытия Москвы на карантин «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

03:00 Губерниев прокомментировал ситуацию с лыжником, у которого заподозрили коронавирус Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с лыжником Владимиром Рыбкиным, которого госпитализировали с подозрением на наличие коронавируса.

03:00 Песков: Путину нет необходимости сдавать тест на коронавирус Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус, так как он хорошо себя чувствует и у него отсутствуют какие-либо симптомы.

03:00 В Кремле прокомментировали курс рубля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По его словам, волатильность вызвана в том числе идеальным штормом в мировой экономике, однако на смену этому всегда приходит период стабильности.

03:00 Призывников в России отправят на карантин по прибытии в воинские части Все призывники пройдут двухнедельный карантин после прибытия в воинские части в ходе весенней призывной кампании. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

03:00 Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.

03:00 Все волейбольные соревнования под эгидой ВФВ приостановлены до 10 апреля Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил о приостановке соревнований под эгидой организации до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

03:00 Федеральные библиотеки перейдут на онлайн-обслуживание Федеральные библиотеки заявили о переходе на режим онлайн-обслуживания до 12 апреля.

03:00 В Удмуртии открыли горячую линию для поддержки предпринимателей В Удмуртии заявили о создании горячей линии для поддержки предпринимателей региона.

03:00 Эксперт оценил информацию о возможном введении новых санкций США против России Эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов прокомментировал сообщения американских СМИ о вероятном введении новых санкций США против России из-за падения цен на нефть.

03:00 В Москве рассказали о повышении спроса на услуги клининговых компаний В московской санитарно-эпидемиологической службе «Чистый город» заявили о резком повышении спроса на услуги по обработке офисов, предприятий и квартир на 100% за последнюю неделю.

03:00 Кардиолог дала рекомендации сердечникам по защите от коронавируса Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ кардиологии») профессор Нана Погосова дала рекомендации страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями пациентам по защите от коронавируса.

03:00 В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом Заместитель губернатора Томской области рассказал, что коронавирус диагностирован у одного пациента, десять человек госпитализированы, ещё 121 человек находится на самоизоляции.

03:00 В армии России не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом В Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

03:00 Заболевший коронавирусом студент из Ирака рассказал о лечении в Нижнем Новгороде Заболевший коронавирусом и госпитализированный в Нижнем Новгороде иракский студент ВШЭ рассказал, как проходит лечение.

03:00 В Приморье рассказали о возможных вариантах обучения в школах после каникул Правительство Приморского края предложило три возможных варианта дистанционного обучения в школах и средне-специальных образовательных учреждениях региона после весенних каникул, запланированных с 23 марта по 1 апреля.

03:00 Хоккеист Брызгалов о коронавирусе: в России готовы ко всему и ничего не боятся Известный российский хоккейный голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался о ситуации с распространением коронавируса в России.

03:00 МВД опровергло сообщения о приостановке приёма граждан Министерство внутренних дел опровергло сообщения в соцсетях и мессенджерах о том, что полиция якобы приостановила личный приём граждан в подразделениях ведомства в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Весенний призыв в России из-за коронавируса переноситься не будет Весенняя призывная кампания в России не будет перенесена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

03:00 Большунов вспомнил, когда впервые стал объектом охоты норвежцев на лыжне Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов ответил на вопрос, когда стал объектом охоты на лыжне.

03:00 Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пошутил над трёхкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо во время одной из гонок.

03:00 В Томской области заявили о готовности к приёму пациентов с коронавирусом Замначальника облздрава Томской области Сергей Дмитриев рассказал о готовности медучреждений региона к оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

03:00 В Роскачестве оценили эффективность антисептиков Специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептика заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.

03:00 Обладатель Кубка Стэнли Брызгалов высказался об игре Путина в хоккей Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов оценил игру в хоккей президента России Владимира Путина.

03:00 Владелец ХК «Донбасс» считает, что КХЛ необходимо менять финансовую модель Владелец и президент донецкого хоккейного клуба «Донбасс» Борис Колесников выразил мнение, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо менять финансовую модель.

03:00 ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции ЦИК проведёт подробный инструктаж в регионах по профилактике коронавирусной инфекции при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

03:00 Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

03:00 В ЦИК допустили увеличение периода досрочного голосования по Конституции Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу, 20 марта, заявила, что досрочное голосование по поправке к Конституции в исключительных случаях и по согласованию с Центризбиркомом может быть расширено с трёх до семи дней.

03:00 Лыжник Большунов назвал самую драматичную гонку в карьере Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал о самой драматичной гонке в карьере.

03:00 Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Перми Один человек погиб в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Перми, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

03:00 Большунов признался, что на ЧМ испытывал большее давление по сравнению с Олимпиадой Российский лыжник Александр Большунов сравнил давление, испытанное им на Олимпийских играх 2018 года и во время прошлогоднего чемпионата мира.

03:00 Курс доллара упал ниже 78 рублей В ходе торгов в пятницу, 20 марта, курс доллара упал ниже 78 рублей.

03:00 В футбольном клубе «Нью-Йорк Сити» зафиксирован случай заражения коронавирусом Футбольный клуб cевероамериканской Высшей лиги футбола «Нью-Йорк Сити» объявил о заражении коронавирусом одного из сотрудников клуба.

03:00 Эдуарда Лимонова похоронят 20 марта на Троекуровском кладбище Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова пройдут в пятницу, 20 марта, на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт РИА Новости.

03:00 Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии и Грузии выросло В Белоруссии количество инфицированных коронавирусом выросло с 51 до 69, в Грузии зарегистрировано 43 случая.

03:00 Глава МОК заявил, что рассматриваются разные варианты графика проведения ОИ-2020 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает разные варианты графика проведения Игр 2020 года в Токио.

03:00 ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.

03:00 Число выздоровевших после коронавируса в России возросло до девяти Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, ещё четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели.

03:00 Колосков: говорят, в некоторых магазинах нельзя купить туалетную бумагу Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к панике на фоне пандемии коронавируса.