NBC: больной COVID-19 мэр Майами продолжает управлять городом, перейдя на удалёнку

Руководитель города Майами Фрэнсис Суарес изолировался от коллег и родных, после того как тест подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. На карантине Суарес продолжает исполнять свои должностные обязанности и публикует в социальных сетях подробные отчёты о своей болезни, передаёт NBC.

Мэр города Майами, штат Флорида, Фрэнсис Суарес получил положительный результат теста на коронавирус. Он объяснил NBC News, как управляет целым городом, сидя дома на карантине.



ФРЭНСИС СУАРЕС, мэр Майами: Даже моя семья со мной не живёт. У них тоже карантин. Потому что я единственный, у кого положительный тест. Второй человек с положительным тестом в округе Майами-Дейд. И как мэр крупнейшего города в этом округе я в каком-то смысле рад, что у меня положительный тест. Потому что я веду дневники во всех своих социальных сетях, в Twitter @FrancisSuarez, в Instagram — francisxsuarez.



С тех пор как я получил положительный результат теста на COVID-19, я каждый день делаю дневниковые записи, чтобы успокоить тревоги и страхи. В данный момент у меня очень незначительные симптомы. Симптомы были очень незначительными с того самого времени, как я получил положительный результат теста. Прошло уже четыре дня. Всё это время у меня, по сути, насморк и лёгкая температура, меньше 100 градусов* (по Фаренгейту. — ИноТВ). Она доходила до 100 градусов. Незначительные боли, от которых я просто принимал тайленол. В данный момент похоже, что я отношусь к той широкой категории здоровых людей, у которых практически нет симптомов.



Так что сейчас я, по сути, управляю городом удалённо, из дома. И уделяю основное внимание тому, чтобы во время этого кризиса наши граждане были в безопасности.



Многие школы здесь, по-моему, делают колоссальную работу, чтобы продолжать образовательный процесс онлайн. Конечно же, в наше время многие онлайн-инструменты распространены в нашем городе и районе практически повсеместно. Но для некоторых семей, у которых, возможно, нет таких технологических устройств, как у других, это может быть непросто. Но я знаю, что наша школьная система делает всё возможное для поддержания образования. И, конечно же, мы надеемся, что эта пандемия закончится в разумные сроки и мы сможем вернуться к нормальной жизни.



Я думаю, самое тяжёлое — неопределённость, новизна всего этого. Конечно же, когда я только узнал про свой положительный тест, это было что-то вроде шока. К счастью, у всех, кто был со мной в тесном контакте и кто прошёл тестирование, результаты были отрицательными.



Но это просто нечто новое. Всё, что я сейчас делаю, я делаю по-другому. Я работаю из дома, чего я никогда не делал, я управляю городом удалённо, чего я никогда не делал. Знаете, это очень необычный опыт.



И, кроме того, я отношусь к категории людей, заразившихся вирусом COVID-19, — так как же я отсюда выйду? Ведь в конечном итоге важно не только то, какие симптомы я ощущаю и будут ли у меня ухудшения. Настоящий вопрос в том, в какой момент я могу выйти из этого протокола. Я знаю, что должен дважды за определённый период времени получить отрицательный результат теста — так мне говорят. И тогда, можно надеяться, общественность будет уверена, что у меня нет вируса.



Это всё очень ново. Я пытаюсь поддерживать у всех спокойствие, я пытаюсь… Мне многие звонят и пишут текстовые сообщения, спрашивают, где им пройти тест, надо ли им пройти тест. Надо ли им пройти тест, если они контактировали со мной. То есть я разбираюсь ещё и с этим. И, конечно же, я пытаюсь приободрить свою семью, которая, понятное дело, беспокоится.



Вот и всё. Знаете, я надеюсь, что мы как страна можем преодолеть это вместе. Конечно же, это пандемия, добравшаяся до всего мира и очень сильно сказавшаяся на качестве жизни каждого. И я думаю, что сейчас время прислушаться к нашим профессионалам от здравоохранения и сделать всё, что в наших силах, чтобы это не распространилось дальше и не нанесло ещё большего ущерба людям или экономике.



Дата выхода в эфир 17 марта 2020 года.



* 100 градусов по Фаренгейту — приблизительно 37,8 по Цельсию (прим. ИноТВ).