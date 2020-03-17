ABC News: «был уверен, что не переживёт выходные» — американец с COVID-19 рассказал о своей болезни

Жители США делятся в социальных сетях своими историями борьбы с коронавирусом или ухода за больными, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, одни при этом пытаются развеять чужие страхи, а другие бьют тревогу и призывают прислушаться к рекомендациям экспертов.

И наконец — путь к выздоровлению инфицированных коронавирусом. Многие из них остаются неизвестными. Но один человек из Огайо открыто выступил, лёжа на больничной койке. Он был уверен, что не переживёт выходные.



Вот как сегодня утром выглядит изнутри борьба за выживание при коронавирусе.



КЕВИН ХАРРИС, пациент: (Кашляет.) Да, вот и кашель.



Такой стала жизнь Кевина Харриса. В больнице Огайо его посещает лишь узкий круг профессиональных медиков в полной защитной амуниции.



КЕВИН ХАРРИС: Это вы, а это я.



55-летний мужчина говорит, что почувствовал недомогание недели две назад, после путешествия из города Уоррен, штат Огайо, где он проживает, в Кливленд. Врачи тогда назначили ему лечение от гриппа и отослали домой. Но его лихорадка и сухой кашель — главный симптом вируса — лишь усугубились.



В пятницу вечером он опубликовал в Facebook это видео с больничной койки, будучи убеждённым в том, что не переживёт выходные.



КЕВИН ХАРРИС: Я умру, оттого что задохнусь, или у меня остановится сердце.



Но сегодня утром — хорошие новости от врачей Харриса. По их словам, его лёгкие стали функционировать лучше.



КЕВИН ХАРРИС: Здесь ничего нельзя знать наверняка.



Сегодня утром люди, ухаживающие за пациентами, тоже делятся личным опытом. В Instagram травовед из Нью-Йорка оставляет записи о своей борьбе за здоровье инфицированных родителей. Она говорит, что никогда не видела такой атаки на лёгкие, и добавляет: «Я ничего не могу сделать против этого… Я не могу спать от страха за папино дыхание. Просто сижу за дверью его комнаты».



ФРЭНСИС СУАРЕС, мэр Майами: Знаете, с такими лёгкими симптомами?



Своей историей выздоровления от вируса делится и мэр Майами Фрэнсис Суарес. Он надеется отчасти успокоить страхи.



ФРЭНСИС СУАРЕС: Я чувствую себя хорошо. Конечно, я уверен, что буду чувствовать симптомы, но я хочу их задокументировать и поставить людей в известность — так я надеюсь их приободрить.



Что же касается Харриса, он не знает, когда выйдет из больницы. И он верит, что пандемия изменит мир.



КЕВИН ХАРРИС: Это уже произошло. И я думаю, это всех сблизит.



Кевин Харрис говорит, что делится своей историей для того, чтобы люди прислушались к предупреждениям специалистов в области здравоохранения.



Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.