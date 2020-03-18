Euronews: учёные мира вступили в гонку за жизнь в поисках вакцины от коронавируса

Во всём мире число больных, инфицированных опасным коронавирусом, продолжает расти. Учёные разных стран прилагают все усилия, чтобы найти эффективную вакцину и попытаться остановить пандемию. Euronews рассказывает, кто уже работает над созданием вакцины и когда она может быть готова.

Паника в мире нарастает. Случаев заражения коронавирусом всё больше: в воскресенье было выявлено 11 тысяч новых заболевших, в понедельник — почти 13 тысяч. Всего в мире 170 тысяч заразившихся. Учёные из разных стран вступили в гонку не на жизнь, а на смерть: кто быстрее изобретёт вакцину от коронавируса?



В США начались испытания на людях

Во вторник в США начали испытывать на людях только что изобретённую вакцину. На первом этапе её ввели четырём добровольцам (позже к эксперименту присоединится еще 41 человек). Через четыре недели они получат вторую дозу. Прививки делали специалисты из исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле. Саму вакцину разрабатывала компания Moderna Therapeutics.

Особенность препарата в том, что он не содержит мёртвый или ослабленный вирус, а потому вероятность заражения сведена к нулю. Эта вакцина активизирует иммунную систему благодаря команде вырабатывать специфические белки-антитела.

Компания-производитель заявила, что вакцина была создана с помощью уже хорошо проверенного процесса. В препарате содержится часть генетического кода, скопированного с вируса.

Американская компания не проверяла своё изобретение на животных, сразу перейдя к опытам на людях. При этом эксперты признают, что понять, насколько вакцина эффективна, удастся только через несколько месяцев, а общедоступной она станет минимум через год-полтора.

Как сообщает агентство Associated Press, в следующем месяце ещё одна американская компания — Inovio Pharmaceuticals — начнёт испытания своей вакцины в США, Китае и Южной Корее.

В КНР тестируют восемь препаратов

В Китае, по словам местных учёных, уже разработаны восемь вакцин от коронавируса, которые показали эффективность на животных. Сотрудник Института исследования лабораторных животных при академии медицинских наук Чуань Цинь рассказала, что опыты проводятся на трансгенных мышах и макаках.

Сейчас учёные оценивают возможные побочные эффекты препаратов и их безопасность. По словам учёной, с помощью этих испытаний китайские специалисты также исследуют основные способы передачи коронавируса.

Директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Чаоцзы Лэй заявила, что Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, однако точные сроки пока не называются.

Вакцина только для американцев?

В эти выходные скандал разразился между Вашингтоном и Берлином. Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала статью, в которой говорилось, что Дональд Трамп якобы пытался получить эксклюзивные права на вакцину, которую разрабатывает немецкая фармакологическая компания CureVac.

По данным издания, американский лидер хотел добиться того, чтобы права на препарат были только у США, и за это он обещал руководству компании $1 млрд. Разговор Трампа с главой фирмы состоялся, по информации газеты, ещё в начале марта в Белом доме.

Фирма CureVac расположена в Тюбингене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Над созданием вакцины она работает совместно с федеральным Институтом вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который находится в подчинении Минздрава.

Позже CureVac заявила, что «слухи о покупке компании не соответствуют действительности» и что в случае успешной разработки вакцины ею смогут воспользоваться жители всех стран.

Первые испытания в Европе

В ближайшие дни тесты на животных начнутся в Италии, сообщает агентство ANSA. Это первые испытания в Европе. Вакцину разработала компания Takis. Осенью могут быть проведены первые тесты на людях.

Препарат был создан на основе фрагмента генетического материала вируса. При его разработке использовалась технология электропорации, которая предусматривает небольшой электроразряд после внутримускульного введения для облегчения попадания препарата в молекулы и активизации иммунной системы.

«Первые лабораторные испытания указывают на сильную реакцию иммунной системы», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ANSA.

Эксперименты с «неживым» вирусом

О попытках создать вакцину сообщили учёные из Казанского федерального университета. Её разрабатывают на основе опубликованной информации о геноме вируса с помощью генной инженерии.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов пояснил, что учёные из их университета пока не могут работать с живым вирусом, поскольку для этого нужна лаборатория с высоким уровнем биологической безопасности: «Не имея на руках инфекционного вируса, мы можем получить кусочки его генома. Эти кусочки отвечают за синтез определённых белков вируса. Это основа генного препарата, который содержит несколько генов коронавируса».

По его словам, если этот генный препарат ввести в организм человека или животного, то организм начнёт синтезировать отдельные белки коронавируса, а иммунная система будет эти белки распознавать как чужеродные. Благодаря этому у человека и животного будет формироваться иммунитет к COVID-19.

Ризванов пояснил, что сначала эксперименты будут проводиться на культурах клеток, то есть на клетках, выращенных вне организма. Потом опыты будут вестись над животными. Как говорит учёный, испытания совершенно безопасны, поскольку в организм будет вводиться не живой вирус, а только его генетическая информация.

Если учёные из КФУ убедятся, что у животных благодаря вакцине вырабатывается иммунитет к коронавирусу, они свяжутся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом. После этого начнутся доклинические и клинические испытания.

Дата публикации 17 марта 2020 года.