WSJ: люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место: в Китай

Из эпицентра коронавируса Китай превращается в одно из самых безопасных мест в мире, в которое люди бегут, чтобы укрыться от заболевания, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, на фоне падения количества заражённых в КНР вновь начинают работать закрывшиеся предприятия, а на улицы выходит всё больше людей.

Ещё несколько недель назад люди бежали из Китая, чтобы спастись от коронавируса, пишет The Wall Street Journal: теперь же ситуация повернулась на 180 градусов. Люди направляются в КНР, поскольку считают, что сейчас это самое безопасное место в мире.

Компания Apple вновь открыла все свои китайские магазины, китайская футбольная команда из Уханя решила покинуть свою базу в Испании из-за распространения коронавируса и вернуться домой. Китайский миллиардер Джек Ма недавно пообещал отправить в США миллион защитных масок и 500 тыс. наборов для тестирования вируса. Кроме того, национальная комиссия здравоохранения КНР в минувший понедельник объявила о том, что её новым приоритетом будет предотвращение заболеваний, привнесённых извне.

Как отмечает издание, несмотря на то что жизнь в Китае пока далека от нормальной, местные жители чувствуют, что ситуация взята под контроль. Многие отдают должное китайским гражданам, продемонстрировавшим готовность соблюдать жёсткие правительственные меры.

Согласно данным ВОЗ, в минувшую субботу в Китае было зафиксировано 27 новых случаев заражения, в то время как в остальном мире эта цифра составила 10 955. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома, новым эпицентром пандемии стала Европа.

В то время как в США и в ЕС закрываются магазины, китайские предприятия возобновляют свою работу, пишет The Wall Street Journal. В Пекине и Шанхае заметно увеличился уличный трафик: Ухань, как и вся провинция Хубэй, по-прежнему остаётся на карантине, однако недавний визит главы КНР Си Цзиньпина даёт понять, что китайская верхушка не сомневается в скором окончании кризиса.