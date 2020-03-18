CNN: «я изначально воспринимал это всерьёз» — Трамп сменил тон заявлений о пандемии, но отказывается это признать
Президент Трамп сегодня отказался признавать, что сменил тон по сравнению со своими ранними заявлениями — несмотря на очевидные признаки обратного, — и заявил, что всегда рассматривал эпидемию коронавируса как серьёзную проблему.
ЖУРНАЛИСТ: Получается, вы сменили тон?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я не думал… Мне доводилось видеть, что некоторым людям такое положение дел даже нравится, но я не считал… Я считал по-другому. Я с самого начала понимал, что речь идёт о настоящей… о пандемии, я чувствовал, что это пандемия задолго до того, как её так назвали — достаточно было просто посмотреть на то, что происходит в других государствах; если не ошибаюсь, сейчас вирус есть уже почти в 120 странах мира. Нет, я изначально воспринимал всё это всерьёз, и никакой разницы между вчерашним днём и более ранним периодом нет. Мне кажется, что я делаю заявления в том же тоне.
И тем не менее Трамп признал, что ситуация вышла из-под контроля, только вчера — а до этого в течение нескольких недель он масштабы угрозы преуменьшал.
ЖУРНАЛИСТ: Идёт ли уже на данном этапе речь о пандемии?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, вовсе нет, у нас всё под контролем. У нас только один человек, из Китая приехал, и мы держим ситуацию под контролем. Всё будет хорошо.
Как поведали CNN источники, сменить тон Трампа заставили новые прогнозы, согласно которым США при отсутствии решительных мер могут столкнуться с колоссальной смертностью от коронавируса — число умерших может в таких условиях превысить 1 миллион человек.
ДОКТОР ДЕБОРА БЕРКС, координатор мер реагирования рабочей группы Белого дома по коронавирусу: Мы днём и ночью разрабатываем глобальные модели…
Доктор Дебора Беркс и доктор Энтони Фаучи в кулуарах Белого дома вот уже несколько дней подталкивают Трампа к более решительным шагам, однако другие чиновники предупреждают его, что введение дополнительных ограничений в отношении американцев может ещё сильнее затормозить экономику. По словам источников, изначально Трамп волновался скорее по поводу неустойчивости экономической конъюнктуры и рынков, но рост числа заразившихся коронавирусом в итоге заставил его начать реагировать на кризис более активно. Сегодня Трамп признал, что экономика США может столкнуться с рецессией, но отметил, что его эта перспектива не беспокоит.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не о рецессии думаю, я думаю о том, как нам это всё прекратить, ведь когда мы покончим с вирусом, мы победим — ну а когда мы достигнем этой победы, наша экономика вырастет «выше крыши». Она сжата как пружина, накопила огромный импульс, и вот-вот уже должна пойти вверх — но для этого нам придётся победить этого врага.
БОРИС САНЧЕЗ, корреспондент CNN в Белом доме: И президент сегодня снова приписал себе большие успехи, заявив, что Белый дом отреагировал на кризис крайне эффективно, признав, впрочем, что в одном аспекте ему есть куда расти — а именно, в плане отношений между президентом и прессой.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.
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