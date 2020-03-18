Обозреватель Le JDМ: эпидемия коронавируса станет для Трампа шансом узурпировать власть

Опыт Владимира Путина по внесению поправок в конституцию может навести Дональда Трампа на размышления на фоне эпидемии коронавируса, считает обозреватель Le Journal de Montréal Норман Лестер. По убеждению автора, жадный до власти американский лидер может воспользоваться введённым в стране чрезвычайным положением для отмены будущих президентских выборов и укрепления собственной власти.

«Дональд Трамп завидует Владимиру Путину и его авторитарному управлению», — убеждён обозреватель Le Journal de Montréal Норман Лестер. Как напоминает автор, «альтер эго» американского лидера недавно обратилось к Конституционному суду России с просьбой одобрить поправку к конституции, которая позволила бы ему избраться ещё на два шестилетних срока после окончания нынешнего, и эти конституционные изменения уже были одобрены двумя палатами российского парламента.

Как опасается журналист, опыт российского президента может навести Трампа на размышления. И эта перспектива, с точки зрения Лестера, выглядит тем более реальной, что попытка Трампа справиться с кризисом коронавируса до сих пор свидетельствовала о его интеллектуальной, управленческой и эмоциональной несостоятельности.

По мнению обозревателя, глава Белого дома понимает, что «в его ложь и уход от ответственности за хаос, в который вверг страну коронавирус, не верит никто», и «шатёр зловещего цирка Дональда Трампа и банды его грустных клоунов вот-вот упадёт». Как замечает автор, коронавирус представляет для президентства Трампа экзистенциальную угрозу, если только он не найдёт способ извлечь из него пользу.

Пандемия может быть использована как предлог для попыток обойти конституционные, судебные и политические препятствия, ограничивающие жажду власти американского лидера. В этом деле он может рассчитывать на поддержку сената и своих «покорных республиканских пуделей», составляющих большинство в верхней палате парламента. Даже твёрдое противостояние демократической палаты представителей не должно помешать Трампу попытаться добиться своего — так же как потерпела фиаско процедура импичмента, инициированная демократами.

Таким образом, создаются благоприятные условия для того, чтобы Трамп потребовал больше полномочий для урегулирования ситуации. Вероятно, он даже приведёт в пример Китай в качестве способа управления, необходимого во времена кризиса. При этом, по убеждению Лестера, Трамп, как обычно, обвинит «врагов государства» журналистов в усугублении ситуации с коронавирусом и сомнении в его образцовом лидерстве. «До сих пор противоречия и несоответствия ему не вредили!» — замечает обозреватель.

Есть опасения, что пандемия станет катализатором авторитарных устремлений Трампа и побудит его взять на себя необычайные властные полномочия под предлогом чрезвычайного положения, считает автор. Как поясняет журналист, после объявления чрезвычайного положения в США вступают в силу около 500 федеральных законов, а у президента появляется законное право вводить войска на территорию страны.

Как далеко может зайти глава Белого дома, задаётся вопросом автор. По его словам, под вопросом остаётся даже проведение президентских выборов в 2020 году. Если пандемия коронавируса будет иметь катастрофические экономические, медицинские и социальные последствия для Соединённых Штатов, а Трамп будет отставать в опросах, он поставит под сомнение целесообразность и законность проведения выборов в ноябре и постарается их отложить, прогнозирует Лестер. Согласно другому, ещё более пугающему сценарию, он может попросить своих сторонников бойкотировать выборы и отказаться признать их результаты.

Как напоминает автор в заключение, поправка об ограничении президентских сроков для одного кандидата двумя была принята относительно недавно. Так, президент Франклин Рузвельт правил страной четыре срока, отменив существовавшее прежде ограничение, установленное Джорджем Вашингтоном в 1776 году. Только в 1951 году поправка об ограничении сроков была принята вновь. С тех пор члены конгресса безуспешно пытались отменить её.