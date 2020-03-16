Times: эпидемия коронавируса повышает шансы Байдена на победу

Кризисная ситуация в США, вызванная распространением коронавируса, может сыграть на руку Джо Байдену. По мнению аналитиков, положение кандидата от Демократической партии укрепляется из-за неспособности Дональда Трампа дать адекватный ответ на вспышку заболевания, сообщает The Times.

Каждый кризис создаёт возможность. Вспышка коронавируса способна сделать Джо Байдена достаточно популярным, чтобы он смог попасть в Белый дом, пишет The Times.

На праймериз демократы уже показали, что им не нужна «революция» Берни Сандерса. «Если вызванная пандемией паника убедит страну вернуться к более знакомым временам, кто может оказаться лучшим кандидатом, чем дядя Джо?» — риторически спрашивает издание.

77-летний бывший вице-президент считается участливым и сочувствующим — хотя порой чрезмерно — человеком. И он может обнаружить, что его время пришло. Дело не только в том, что Дональд Трамп испытывает терпение руководства республиканцев своей «капризной реакцией на вирус». Вызванный болезнью кризис угрожает американской экономике, успехами которой так гордится действующий глава государства, рассуждает The Times.

Аналитики не знают, как привести к общему знаменателю противоречащие друг другу уроки истории. С одной стороны, ни один лидер США не переизбирался с таким «увядающим рейтингом», как у Трампа. С другой, если прошлые президенты добивались усиления экономики, они всегда оставались на второй срок. Но к ноябрю это противоречие может разрешиться, считает издание.

«Коронавирус помогает Байден с двух сторон, — заявляет профессор политологии Виргинского университета Ларри Сабато. — Во-первых, у нас уже вызванная вирусом рецессия. Во-вторых, Трамп до такой степени некомпетентно и ненадёжно справляется с кризисом, что вызывает лишь недоумение. В результате доводы демократов против Трампа становятся убедительнее».

Кризис открыл демократам несколько направлений для наступления. Девиз Трампа «Америка прежде всего» может оказаться не самым эффективным способом для борьбы с глобальной чрезвычайной ситуацией. Сегодня его сокращения бюрократических издержек 2018 года смотрятся в другом свете, ведь под них среди прочего попала оперативная группа борьбы с пандемиями. Кроме того, из-за вируса на передний план вышла склонность президента США заниматься саморекламой, а не решать проблемы.

Ход предвыборной агитации был нарушен, но, по-видимому, это лишь сыграет на руку Байдену. 78-летний Сандерс больше не может проводить живые встречи с избирателями, что стало визитной карточкой его кампании. То же касается 73-летнего Трампа, обращает внимание издание.

На этой неделе Байден выступил с двумя заготовленными речами. Тем самым он показал, что способен вести себя как президент и читать с телесуфлёра без ошибок. Трамп, напротив, спотыкался на ключевых фразах во время своего недавнего выступления, чем «напугал рынки», утверждает The Times.

По словам издания, Байден занимал выигрышное положение среди кандидатов от Демократической партии ещё до вспышки коронавируса. Более того, национальные опросы показывают, что он опережает Трампа.