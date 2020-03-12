Fox News: «профессиональный неудачник» Сандерс легко уступит президентство «недееспособному» Байдену

Несмотря на революционные взгляды, кандидат в президенты США Берни Сандерс не способен дать отпор истеблишменту собственной партии, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Сандерс уже выразил готовность поддержать своего соперника Джо Байдена, если тот победит на демократических праймериз.

Четыре года назад Демократическая партия сделала для подрыва демократического процесса гораздо больше, чем Владимир Путин вообще пытался. Сандерс и не мог победить. Когда он наконец проиграл, то даже не пожаловался на это. Он дисциплинированно явился на демократический съезд и поддержал Хиллари Клинтон. Когда с утечкой электронных писем выяснилась глубина её вероломства, Сандерс всё равно агитировал за неё, как маленький послушный партийный функционер, коим он и является.



Но Хиллари даже не была благодарна за это. В новом документальном фильме она разносит Сандерса в пух и прах, причём не только его политические взгляды, она делает и личные выпады в его адрес, заявляя, что он никому не нравится.



Какой же урок из всего этого извлёк Сандерс? Никакого. Неделю назад вся Демократическая партия с поразительной скоростью сплотилась вокруг Джо Байдена — сегодня мы видим результаты. Не то чтобы в истеблишменте действительно предпочитали Байдена, хрупкого и быстро теряющего дееспособность. Просто они ненавидят Берни Сандерса и готовы были на всё, чтобы его остановить. Они бы выбрали кого угодно. Так они и сделали, и это сработало. Сандерс был наголову разбит в супервторник.



Кандидат, который действительно желал бы победы, на следующий день задумался бы и пересмотрел свою кампанию. На этой неделе Сандерсу было самое время сказать правду о том, что происходит, за чем мы все наблюдаем. Система выбора кандидата от Демократической партии — гнилая и коррумпированная. Сам Байден явно не в состоянии править этой страной, он не в состоянии даже провести пресс-конференцию. Весь процесс вызывает шок, это надувательство, не говоря уже о том, что это невероятно цинично и безответственно. Истеблишменту нет дела до того, кто президент, главное, чтобы это был кто-то, кого эти люди могут контролировать и кто не заставит их платить больше налогов. Сандерс мог бы сказать всё это. Ему следовало бы это сказать, потому что это правда. Вместо этого он встал на защиту Джо Байдена. Взгляните.



БРЕТ БЭЙЕР, ведущий Fox News: И вопрос о ясности ума Джо Байдена обсуждался не где-нибудь… Этот вопрос поднимали демократы, в том числе сенатор Кори Букер, который сегодня поддержал Джо Байдена…



БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор, кандидат в президенты США: Я не собираюсь опускаться до этого уровня и нападать на него. У меня и Джо… Знаете, пусть люди сами решают. Всё, что я могу сказать: у меня и Джо есть очень существенные политические разногласия. И я не собираюсь делать личные выпады в сторону Джо. Я так не делаю.



Хорошо. Итак, по словам Берни Сандерса, нам непозволительно говорить об одной вещи, которую все мы ясно видим каждый день: ведущий кандидат от демократов угасает, он не способен занимать должность, на которую баллотируется. Его помощники отчаянно пытаются не допустить, чтобы он взаимодействовал с публикой больше двух минут.



Кстати, это не партийная риторика, это правда. Это наблюдение разделяют все, кто внимательно следит за происходящим. И это печально, действительно печально. Это скорее боль, чем осуждение. Я говорю искренне.



Но Сандерс ничего из этого не скажет. «Заткнитесь!» — говорит он. Любое упоминание о быстро угасающих навыках коммуникации Байдена — это, цитирую, «личный выпад».



Вполне очевидно, что Сандерс не хочет победить. Он из тех, кто считает, что потерпеть неудачу благороднее, чем преуспеть. Перед вами профессиональный неудачник.



Сандерс сейчас чуть ли не признаёт это: он уже пообещал поддержать Байдена, если тот победит на праймериз. Он даже пообещал не оспаривать решение съезда, если Байдену не удастся набрать большинство делегатов. Взгляните.



РЕЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC: Если в конечном итоге у вице-президента Байдена перед съездом окажется больше делегатов, чем у вас, вы выйдете из гонки?



БЕРНАРД САНДЕРС: Конечно, выйду. Он победит. Я полагаю, у нас будет процесс, когда у людей будет право голоса. Но если Байден придёт на съезд… или к концу процесса у него будет больше голосов, чем у меня, то он победитель.



РЕЙЧЕЛ МЭДДОУ: Независимо от того, абсолютное у него большинство или относительное?



БЕРНАРД САНДЕРС: Совершенно верно.



«О, совершенно верно, — говорит Берни Сандерс. — Совершенно верно». На самом деле, это жалко. Настоящие революционеры за свои убеждения идут на смерть, а Берни Сандерс даже на съезд не пойдёт.



Дата выхода в эфир 10 марта 2020 года.