Обозреватель Guardian: если Байден победит, США получат «американского Брежнева»

У Джо Байдена есть определённые сходства с генсеками СССР поздней поры — Леонидом Брежневым и Константином Черненко, считает обозреватель The Guardian Бен Джуда. На его взгляд, как и эти советские лидеры, бывший вице-президент США не отличается особой остротой ума, и в случае успеха на ноябрьских выборах он будет подстраиваться под истеблишмент, старательно игнорируя существующие в стране структурные проблемы.

Несмотря на свою слабость и дезориентацию, этот человек заручился поддержкой олигархической верхушки партии в переживающей упадок сверхдержаве. Для этого ему пришлось пообещать, что он не будет проводить структурных реформ, не станет ограничивать особые интересы номенклатуры и изменять «интервенционистскую, гегемонистскую и чрезмерно раздутую внешнюю политику».

Именно так выглядело правление «слабого здоровьем» Леонида Брежнева, когда он руководил СССР в 1970-е, или Константина Черненко, которого незадолго до его смерти в 1984 году назначили генсеком, чтобы не допустить к власти Михаила Горбачёва. Но тот факт, что под такое описание подпадают и обещания, которые Джо Байден даёт истеблишменту Демократической партии, — повод остановиться и хорошенько подумать, пишет обозреватель The Guardian Бен Джуда.

К подобному сравнению следует отнестись как к «серьёзной шутке». Во-первых, нужно избавиться от «глупой части»: между тоталитарным партийным государством и демократическими праймериз — «громадная разница». «Очевидно, что в СССР не было свободных и честных выборов. Но существует ключевое сходство», — считает автор статьи.

По его словам, поздний Советский Союз был сложной системой, которая работала с серьёзными сбоями. Но вместо того, что пересмотреть свою роль в мире или провести радикальные структурные реформы, которые угрожали интересам партийной верхушки и госкорпорациям, генсеки — сначала Брежнев, а затем Черненко — выбирали стратегию ухода от проблем, доведя страну до распада.

В президентской гонке этого года от американских демократов выступали не один, а целых два кандидата, которые требовали структурных реформ: Элизабет Уоррен, накануне отказавшаяся от участия в выборах, и Берни Сандерс. Оба политика последовательно критиковали действующую в США экономическую модель, видя в ней причину успеха Дональда Трампа, и распекали зарубежных автократов, отмечает Джуда.

И Уоррен, и Сандерс постоянно обращали внимание на нестабильность текущего курса не только в экономике, но и в здравоохранении, образовании и обороне. И, как оказалось, их диагнозы и методы борьбы с этими недугами нашли живой отклик у многих американцев.

Байден же, на его взгляд, выступает против структурных реформ. Вместо того, чтобы поправлять какие-то ошибки Сандерса или Уоррен, он сходу отметает их решения, как нерабочие или непопулярные. Поэтому он вполне искренне признавался в разговоре со своими спонсорами, что в случае его избрания не стоит ждать «никаких коренных изменений».

Но это ещё не всё. В отличие от администрации Обамы, он будет править без определённого политического курса, реформистских планов и, вероятно, президентской энергии. Вместе с «явно неустойчивым умом» Байдена страной будет управлять его ностальгия по межпартийному взаимодействию на Капитолийском холме, которое десятилетиями подводило демократов. Но никакого переосмысления роли США в мире ждать не стоит. Даже несмотря на то, что страна потратила $5,9 трлн. на международные конфликты, которые определённо не сделали её безопаснее, рассуждает журналист.

По его мнению, желание Байдена победить Дональда Трампа заслуживает похвалы. Но тот факт, что основная цель его кампании — выбросить из Белого дома действующего президента, а не разобраться с причинами его появления там, должен вызывать беспокойство.

Во многом вашингтонский истеблишмент привлекает в Байдене то, что рисуемый им образ

напоминает мифическую форму того самого американского лидерства. Но сторонники бывшего вице-президента, которые обвиняют Трампа в подрыве «основанного на правилах миропорядка», забывают, что мощь США покоится на фундаменте широкодоступного процветания, из которого проистекает социальная стабильность внутри самой страны, подчёркивает Джуда.

Но когда доходы низшего и среднего классов остаются на прежнем уровне в течение десятилетий, почти 140 млн. взрослых американцев ежегодно сообщают о «финансовых затруднениях с оплатой медуслуг», а ожидаемая продолжительность жизни снижается, поскольку личные, ипотечные и студенческие долги продолжают расти, этот фундамент начинает разрушаться. Именно подобные ключевые показатели решили игнорировать советские руководители — они предпочли сохранить «впавшего в маразм» Брежнева или выбрать находившегося всего в нескольких месяцах от смерти Черненко, чем провести давно назревшие реформы, обращает внимание автор статьи.

С этого момента «серьёзная шутка» становится по-настоящему серьёзной: Байден может действительно победить в ноябре. Но те, кто торопятся его поддержать, должны честно признаться себе, что именно будет представлять собой его президентство — «некое временное правительство, которое поклянётся в верности сверхдержавным мифам и проигнорирует огромные структурные проблемы, подрывающие силы страны изнутри, потому что они слишком сложные», заключает Бен Джуда.