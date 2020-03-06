France 24: Байден против Сандерса — американские праймериз превратились в идеологическую дуэль

Благодаря колоссальным успехам Джо Байдена на американских праймериз в «супервторник» и выходу из гонки целого ряда кандидатов, соперничество за выдвижение в качестве главного кандидата в президенты от Демократической партии будет теперь развиваться между ним и Сандерсом, сообщает France 24. Как пишет корреспондент канала, их конкуренция в сущности будет «дуэлью» идеологий, в которой Байден будет представлять умеренных членов партии, а Сандерс — более радикальных и настроенных на реформы.

Истеблишмент Демократической партии «может вздохнуть спокойно»: над партийными праймериз больше не маячит «призрак победы Берни Сандерса», пишет сайт France 24. Как отмечает корреспондент канала, таким стал итог «супервторника», во время которого голосование за выдвижение кандидатов от партии состоялось сразу в 14 штатах — в большинстве из них победителем оказался вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден, которого было списали со счетов. Выход из гонки кандидатов Пита Буттиджича и Эми Клобушар привёл к консолидации умеренного крыла демократов, которое считает Байдена единственным серьёзным конкурентом для Дональда Трампа и «чинит препятствия» более радикальному Сандерсу, подчёркивает журналист. Провал же остальных кандидатов — уже сошедшего с дистанции Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен — привёл к тому, что внутри партии «окончательно сложилось противостояние между двумя противоположными идеологическими предложениями», полагает он.

«Джо Байден воплощает собой социалистический либерализм, доминирующий среди демократов со времён Билла Клинтона и представляющий из себя смесь либерального капитализма, ослабления регуляционных инструментов и постепенного подхода к реформам: в такой модели предполагается не давать слишком больших обещаний и медленно менять общество согласно лекалам прогрессистов, — пояснил ситуацию в интервью France 24 французский историк Корантен Селен. — В другом углу — Берни Сандерс, объединяющий в себе американские левые течения, включая левых сторонников курса Рузвельта и левых популистов; Сандерс, в свою очередь, предлагает уже радикальную модель общественных преобразований».

Итак, внутри Демократической партии уже явно образовался «раскол», и результаты праймериз это только подтверждают: если Джо Байден собирает голоса афроамериканцев, пожилых людей и среднего класса, то Берни Сандерс опирается на латиноамериканцев и молодёжь, продолжает корреспондент France 24. Таким образом, первый привлекает традиционный для Демократической партии электорат, тогда как второй — «новые поколения левых избирателей», пишет он.

«Предложения Берни Сандерса — как, например, полностью бесплатное здравоохранение или бесплатное образование для всех граждан — как правило, пугают демократов-ветеранов, поскольку они очень привязаны к личным свободам и предпочитают проводить постепенные, а не радикальные реформы, — поведал в беседе с корреспондентом France 24 французский американист Жан-Эрик Бранаа. — А вот среди латиноамериканцев эта культура распространена уже не так сильно, в то время как молодёжь имеет более идеалистические взгляды, а потому готова более активно бороться против неравенства».

Между тем, явный лидер в противостоянии «идеологического континуума демократов» от Байдена и «радикальной смены курса» в исполнении Сандерса, определится вряд ли — в нынешних условиях дуэль между ними скорее всего будет продолжаться вплоть до съезда Демократической партии, который состоится в середине июля в городе Милуоки, предполагает автор материала. Как напоминает журналист, по итогам «супервторника» Джо Байден смог заручиться поддержкой 450 делегатов, а Сандерс — 380, но чтобы обеспечить себе выдвижение, кандидату нужно как минимум 1991 голос, а значит «путь предстоит ещё долгий». «Сценарий затяжной дуэли сейчас представляется всё более вероятным, поскольку у нас будет два кандидата, идущих «ноздря в ноздрю», которые оба вряд ли смогут дотянуться в июне до волшебной цифры — абсолютного большинства делегатов», — подтверждает Корантен Селен.

Впрочем, ещё одним важным фактором помимо собственной программы для двух главных кандидатов на выдвижение от демократов будет и то, кто из них сможет показать себя наиболее опасным соперником для Дональда Трампа, говорится в статье France 24. Неожиданные победы Байдена — в частности, в штатах Миннесота и Массачусетс, где по опросам общественного мнения ещё неделю назад лидировал Сандерс, — свидетельствуют о том, что продолжающаяся в стране социал-либералов консолидация смогла привлечь избирателей, подчёркивается в материале. «Клан Байденов в течение последних двух суток смог создать замечательный нарратив, — полагает Жан-Эрик Бранаа. — Идею «воссоединения семьи», которую подкрепила поддержка со стороны Пита Буттиджича, Эми Клобушар и Бето О’Рорка, избиратели-демократы восприняли с большим энтузиазмом».

Таким трендам, которые лишь усилятся благодаря уходу Майкла Блумерга и поддержке — в том числе и финансовой, — которую он оказал и окажет ещё Байдену, Берни Сандерс противопоставит тезис о том, что одолеть Дональда Трампа при помощи полумер и умеренного кандидата, похожего на уже побеждённую им в 2016 году Хиллари Клинтон, не выйдет, полагает обозреватель France 24. «Сандерс считает, что надо менять программу и обращаться к другому избирателю: он, в частности, хочет вновь завоевать сердца небогатого белого населения индустриальных штатов, которое четыре года назад ушло к Трампу», — подчёркивает Корантен Селен. В этом смысле испытанием для кандидата станут праймериз, которые 10 марта пройдут в Мичигане — «земле рабочих», вотчине американского автопрома и одном из «колеблющихся» штатов, поддержавших по итогам прошлых выборов как раз Дональда Трампа; если Байден сумеет одержать победу и там, это станет сильнейшим ударом по авторитету Сандерса, констатирует автор.