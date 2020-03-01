WE: демократы призывают Блумберга не вести себя так, будто он участвуют в заседании совета директоров

Демократы предупреждают 78-летнего миллиардера и кандидата в президенты США Майкла Блумберга о том, что ему следует отказаться от менталитета, который подходит для совета директоров компании, но при этом заставляет отвернуться от него обычных избирателей, пишет The Washington Examiner.

Блумберг впервые примет участие в праймериз Демократической партии в ближайший вторник.

Вступив в предвыборную гонку лишь в конце прошлого года, он потратил уже полмиллиарда долларов на рекламу, при этом отказался от попыток добиться расположения избирателей через личное общение. В итоге его кандидатура не была представлена во время первых голосований в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине.

Недавние дебаты демократов в Неваде были первыми, в которых он принял участие. Блумберг признал, что его полемика с оппонентами, которую тогда посмотрели рекордные для нынешнего предвыборного цикла 19,6 миллионов зрителей, прошла не особо удачно.

Кроме того, его решение до недавнего времени избегать традиционной тактики предвыборной агитации, в том числе интервью с национальными СМИ, рискует в преддверии «супервторника» оставить плохое первое впечатление о миллиардере.

Между тем его сторонники и неопределившиеся демократы Техаса, с которыми Блумберг пытается заигрывать, не разделяют той точки зрения, что дебаты нанесли ему непоправимый ущерб. Но, по их же мнению, чтобы исправить ситуацию, бывшему мэру Нью-Йорка следует перестать себя вести так, будто он участвует не в выборах, а в заседании совета директоров.