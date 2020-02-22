FAZ: Блумберг побил рекорд Обамы по тратам на предвыборную рекламу

Медиамагнат и кандидат в президенты от демократической партии Майкл Блумберг уже установил рекорд по тратам на предвыборную рекламу, пишет Frankfurter Allgemeine. Согласно данным Advertising Analytics, Блумберг потратил на рекламу $364 млн долларов, побив, таким образом, предыдущий рекорд, принадлежавший Бараку Обаме. При этом отмечается, что рекорд Обамы был установлен за весь период предвыборной кампании.
Кандидат в президенты от демократической партии США Майкл Блумберг уже побил рекорд по расходам на предвыборную рекламу, сообщает Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на данные исследования компании Advertising Analytics. Медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка на данный момент потратил на рекламные ролики по телевидению и на радио $364 млн. Таким образом, Блумберг уже превзошёл предыдущий рекорд по затратам в размере $338 млн: он был установлен в 2012 году и принадлежал Бараку Обаме.
Издание отмечает, что рекорд Обамы был установлен по итогам всей предвыборной кампании, в то время как предваряющие президентские выборы 2020 года праймериз будут длиться ещё до июня: затем единственный оставшийся кандидат от демократов вступит в гонку против Дональда Трампа.
Как пишет Frankfurter Allgemeine, Блумберг поздно подал свою кандидатуру и с тех пор активно инвестирует в рекламу. При этом миллиардер использует собственные средства и не собирает пожертвования.
Согласно данным опросов, на данный момент среди кандидатов от демократов Блумберг занимает третье место: в ходе дебатов в минувшую среду он подвергся жёсткой критике со стороны оппонентов. В числе прочего, Блумберга обвинили в поддержке дискриминирующих мер контроля в отношении афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки в его бытность мэром Нью-Йорка. Кроме того, прочие кандидаты от демократической партии заявили, что Блумберг хочет купить себе президентское кресло с помощью своего богатства.
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