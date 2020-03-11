Daily Wire: кандидат в президенты США Байден на старости лет забыл, как зовут Обаму

Предполагаемый соперник Дональда Трампа на ноябрьских выборах Джо Байден явно теряет с возрастом умственные способности, полагает ведущий Daily Wire Майкл Ноулз. Несколько раз на предвыборных мероприятиях Байден не смог назвать имя предыдущего президента США — Барака Обамы. И это притом, что сам восемь лет был его вице-президентом.

Итак, они все объединяются. (Сенатор США. — ИноТВ) Кори Букер сегодня утром, когда я только проснулся, опубликовал твит о том, как это важно. Мы должны поддержать Джо Байдена, да, Кори? Я даже забыл, что Кори Букер вообще когда-то баллотировался. Однако с каждым днём Джо Байден производит впечатление всё меньшей ясности сознания. Левые распространяют всевозможные интерпретации на этот счёт, но вполне очевидно, что Джо теряет рассудок.



Мы видели это на днях, однажды вечером на предвыборном мероприятии Джо Байден забыл имя Барака Обамы.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: …обращение по пути в Дамаск*, потому что теперь вы говорите: «Кстати, вы проявите в этом вопросе солидарность с президентом О… с предыдущим парнем?» И просто начните называть их поимённо, как бы там ни было.



Президент О… у… предыдущий парень? Президент предыдущий парень? Если б его и вправду так звали!



Это было одно мероприятие. Но от этого отмахнутся, скажут, что Джо просто изменил ход мысли. Он просто хотел быть ближе к народу, поэтому и сказал про «предыдущего парня». Мол, это пустяк, вы слишком глубоко копаете. Нет же, он забыл, как его зовут! Откуда я знаю, что Джо Байден забыл, как зовут Барака Обаму? Потому что это уже не первый раз.



ДЖО БАЙДЕН: Потому что они вторглись в другую страну и аннексировали её значительную часть под названием Крым. А он говорит, что виноват был президент… мой босс.



Вы скажете мне, что и здесь он просто решил изменить формулировку? Нет, он забыл, как зовут этого парня! «Президент… мой босс». Президент мой босс? Послушайте, со стороны любого человека в стране было бы плохо забыть имя предыдущего президента. Но особенно неловко выглядит Джо Байден, который проработал его вице-президентом восемь лет!



Итак, он явно забывает имена. По мере старения с людьми такое бывает. Обычно, правда, они при этом не баллотируются в президенты. Но ведь он не просто забыл имя бывшего начальника, бывшего президента. Он и собственное имя забывает!



ДЖО БАЙДЕН: Мы объединим эту партию и объединим эту страну! Так что, ребята, кто хочет выдвинуть демократа, который всю жизнь был демократом и гордится тем, что он демократ, демократа Обайдена и Бамы, присоединяйтесь к нам!



«Если хотите выдвинуть демократа Обайдена и Бамы»… По-моему, Джо Байден только что сделал Барака Обаму в гораздо большей степени ирландцем. (Изображает ирландский акцент.) «О'Байден, Барак Хуссейн О'Байден! Привет, как поживаете? Хе-хе!»



Нехорошо. Нехорошо смотрится. Это было бы простительно, случись это один раз. Даже два раза. Но это уже тенденция. Джо Байден демонстрирует признаки угасания, и теперь мы будем замечать их ещё чаще.



Просто поразительно, как левые относятся к наследию Рональда Рейгана. Всё время, что он был президентом, Рональд Рейган был, возможно, самым находчивым из всех наших президентов. Может быть, за исключением Дональда Трампа, который тоже очень быстро соображает. Он развернул экономику и дал нам 25 лет процветания, он победил в холодной войне. На закате своего президентства он проводил напряжённые переговоры один на один с Михаилом Горбачёвым. А они говорят, что у него был маразм, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера к концу президентства. Они на этом настаивают. В каждом левацком документальном фильме или биографической книге о Рональде Рейгане вам расскажут, как у него были заметны признаки угасания в конце президентского срока. У Джо Байдена куда более заметные признаки угасания ещё до начала президентского срока! Ещё до выборов, на которых он бы поборолся за пост президента! Очевидно, что имеет место тотальное лицемерие и двойные стандарты!



Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.



* Метафорическая отсылка к житию апостола Павла, который вначале был гонителем христиан, но по пути в Дамаск услышал голос Иисуса Христа и обратился в христианство. Выражение «обращение по пути в Дамаск» или «путь в Дамаск» означает внезапное озарение, переломный момент в жизни (прим. ИноТВ).