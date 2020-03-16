Hill: американский конгрессмен назвал Трампа «расистом» и сравнил США с нацистской Германией

Видный деятель Демпартии Джеймс Клайбёрн выступил с резкой критикой в адрес действующего главы Белого дома. Политик обвинил Дональда Трампа в расизме и нашёл определённое сходство между Германией при Адольфе Гитлере и современной Америкой, сообщает The Hill.

Видный демократ в палате представителей конгресса Джеймс Клайбёрн выступил с жёсткой критикой в адрес Дональда Трампа. Он назвал президента «расистом» и сравнил современную Америку с периодом прихода к власти нацистов в Германии, пишет The Hill.

Политик провёл эти исторические параллели в интервью HBO. Он подчеркнул, что «динамика» нападок главы Белого дома на СМИ напоминает поведение нацистских лидеров, в том числе Адольфа Гитлера.

«Раньше я удивлялся, как немецкий народ мог допустить существование Гитлера. Но с каждым днём мне становится понятнее, как это произошло. И именно поэтому я пытаюсь поднять тревогу», — добавил конгрессмен.

После этого Клайбёрн обвинил Трампа в том, что в своём ежегодном обращении о положении дел в стране он солгал более 30 раз: «Когда произносилась добрая половина этой лжи, республиканская сторона палаты вставала и встречала её бурными овациями. Они знали, что это неправда, но продолжали ему (президенту. — ИноТВ) рукоплескать».

Затем конгрессмен вновь продолжил свою аналогию с нацистской Германией. «Я убеждён, что немецкий народ знал, что Адольф Гитлер лжёт. И прежде чем они успели опомниться, их канцлер стал диктатором. Всё, что происходило раньше, может повториться», — подчеркнул он.

Имя Клайбёрна, одного из самых опытных и влиятельных деятелей Демократической партии, недавно попало в заголовки газет, когда он выступил за кандидатуру Джо Байдена. По общему мнению, именно благодаря этой поддержке бывшему вице-президенту удалось одержать уверенную победу над Берни Сандерсом в Южной Каролине, родном штате конгрессмена, обращает внимание The Hill.