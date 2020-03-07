WP: бывшего охранника нацистского концлагеря депортируют из США

Бывшему охраннику нацистского концентрационного лагеря, живущему в США с 1959 года, грозит депортация, пишет The Washington Post.

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны судья по миграционным вопросам Ребекка Холт в Мемфисе вынесла решение о выдворении гражданина Германии Фридриха Карла Бергера, который признался в том, что работал в немецком концентрационном лагере, и который продолжает получать пенсию за работу, в том числе в военное время.

Его учётная карточка была найдена на затонувшем корабле в Балтийском море, и именно она помогла федеральным прокурорам в этом деле.

В четверг Министерство юстиции США и Служба иммиграционного и таможенного контроля опубликовали постановление о выдворении из страны Бергера, который служил в концлагере в Нойенгамме, недалеко от Гамбурга.

В этом лагере содержались русские, голландцы, поляки, евреи, а также политические оппозиционеры из Франции, Италии и других стран. Зимой 1945 года заключённых заставляли жить в «ужасных» условиях и работать «до истощения и смерти».

Как сообщили в Минюсте США, в марте того же года к лагерю подошли британские и канадские войска, и Бергер тогда помогал охранникам осуществлять эвакуацию заключённых в главный лагерь. Тогда во время тяжёлого двухнедельного перехода погибли 70 узников концлагеря.

Ещё сотни были убиты после того, как их погрузили на два корабля, которые в мае 1945 года, в последнюю неделю войны, были по ошибке разбомблены британскими ВВС в Любекской бухте.

Историкам Минюста США удалось документально подтвердить работу Бергера в лагере отчасти с помощью учётной карточки, которая была найдена на одном из затонувших кораблей через несколько лет после того, как суда пустили ко дну.

По данным Министерства юстиции, Бергер служил в немецком флоте. Но в последние месяцы войны его направили в концлагерь. Когда заключённых эвакуировали, их поместили на три корабля в немецком портовом городе Любек. Два судна затонули в результате бомбардировки британскими ВВС. А через несколько лет немцы подняли один из кораблей, на котором они нашли более 2000 учётных карточек с информацией о персонале, в том числе Бергера.

Сам Бергер после войны эмигрировал из Германии в Канаду вместе со своей женой и дочерью, а в США переехал в 1959 году.

При этом, по словам официальных лиц Минюста США, Бергер приехал в Соединённые Штаты на законных основаниях. Федеральный закон, который запрещал въезд в страну людей, участвовавших в нацистских репрессиях, перестал действовать в 1957 году. Подавая заявку на эмиграцию в Соединённые Штаты, Бергер сообщил о том, что служил в немецком флоте.

Между тем судья по миграционным делам Ребекка Холт вынесла решение о депортации, руководствуясь законом 1978 года, который запрещает людям, принимавшим участие в нацистских гонениях, въезжать или жить в США, пишет The Washington Post.