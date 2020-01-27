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France 24: «помнить прошлое ради будущего» — узники Освенцима рассказали о лагере смерти

Материал представлен в пересказе ИноТВ
200 бывших узников концлагеря приняли участие в церемонии по случаю освобождения нацистского лагеря смерти в польском городе Освенцим, сообщает France 24. Как отмечает издание, несмотря на свой преклонный возраст, многие из них продолжают выступать свидетелями зверств нацистов, сохраняя память об этих преступлениях для будущих поколений.
France 24: «помнить прошлое ради будущего» — узники Освенцима рассказали о лагере смерти
Reuters

В 75-летнюю годовщину освобождения Освенцима на церемонию в здании бывшего нацистского лагеря собрались 200 очевидцев, переживших холокост, сообщает France 24.

«Крики, селекция, разлучение с семьями, запах кремационных печей. Спустя 75 лет после освобождения Аушвиц-Биркенау выжившие ничего не забыли о своём пребывании в нацистском лагере смерти», — отмечается в статье.
 
Некоторые из бывших узников лагеря, собравшихся в библиотеке польского города Освенцим по случаю годовщины освобождения, согласились поведать французскому телеканалу свою историю.
 
«Когда я приехала в Освенцим, я ничего не знала об этом месте, — рассказывает 97-летняя участница польского сопротивления Алина Добровская, депортированная в лагерь в мае 1943 года. — Моё первое впечатление было ужасающим. Я подумала, что это похоже на ад».
 
Подробно о своих первых минутах в лагере рассказал и другой бывший заключённый — Бенджамин Лессер, польский еврей из Кракова, которому бегство в Венгрию не помогло спастись от ареста. Он поделился воспоминаниями о встрече с доктором Менгеле, проводившим осмотр заключённых и принимавшим решение, отправить ли их на работу или «прямиком в газовую камеру». «Я ему сказал, что мне 18 лет и я могу работать», — вспоминает Лессер, добавляя, что из семи членов его семьи, попавших в лагерь, выжили только он и одна из его сестёр.
 
«Мы перешли из статуса живых существ в статус простых инструментов до тех пор, пока мы могли работать. Мало-помалу они отнимали у нас человеческий облик», — рассказал Леон Вайнтрауб, отправленный в Освенцим в августе 1944 года из гетто в городе Лодзь.
 
Как подчёркивает сайт телеканала, все трое бывших узников предпочли не останавливаться подробно на условиях жизни в лагере смерти, где были убиты 1,1 млн человек, 90% из которых  — евреи. Алина Дабровская вспомнила только о «грудах трупов» и скончавшейся подруге, которую ей удалось подержать за руку перед смертью.
 
По словам издания, после войны выжившие в концлагере пытались «перевернуть страницу» и долгое время не говорили об Освенциме. Так, Лессер решил рассказать о прошлом своим внукам десятки лет спустя, получив американское гражданство и обосновавшись в Калифорнии. «Они задавали мне вопросы и попросили прийти к ним в школу и рассказать свою историю. Дети слушали меня, широко раскрыв глаза. Я понял, что не могу сохранять молчание и должен говорить», — признаётся бывший узник концлагеря.
 
Алина Дабровская, поначалу пытавшаяся забыть о печальном опыте, также со временем осознала свою роль как свидетеля. Теперь она ежегодно посещает Освенцим с группами молодёжи. «Мы делаем всё, чтобы это не кануло в Лету», — говорит она.
 
Как отмечает телеканал, главное опасение троих выживших в Освенциме, чей возраст приближается к ста годам, — стирание памяти о происходившем в лагере. «Люди предпочитают забывать плохие периоды. К сожалению, мы не будем жить вечно. Что случится после нашего исчезновения?» — задаётся вопросом Бенджамин Лессер, добавляя, что создал фонд памяти, заниматься которым после его смерти продолжат внуки.
 
По словам издания, спасшиеся из концлагеря хотят верить, что уроки прошлого могут привести к светлому будущему. И с точки зрения бывших узников, единственное, что для этого необходимо, — образование. «Нужно любить наши различия вместо того, чтобы ненавидеть их. Неважно, какой вы расы или религии, мы все часть человечества», — настаивает Лессер. «Это послание выживших, распространите его», — добавляет он. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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