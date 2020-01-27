France 24: «помнить прошлое ради будущего» — узники Освенцима рассказали о лагере смерти

200 бывших узников концлагеря приняли участие в церемонии по случаю освобождения нацистского лагеря смерти в польском городе Освенцим, сообщает France 24. Как отмечает издание, несмотря на свой преклонный возраст, многие из них продолжают выступать свидетелями зверств нацистов, сохраняя память об этих преступлениях для будущих поколений.

В 75-летнюю годовщину освобождения Освенцима на церемонию в здании бывшего нацистского лагеря собрались 200 очевидцев, переживших холокост, сообщает France 24.

«Крики, селекция, разлучение с семьями, запах кремационных печей. Спустя 75 лет после освобождения Аушвиц-Биркенау выжившие ничего не забыли о своём пребывании в нацистском лагере смерти», — отмечается в статье.

Некоторые из бывших узников лагеря, собравшихся в библиотеке польского города Освенцим по случаю годовщины освобождения, согласились поведать французскому телеканалу свою историю.

«Когда я приехала в Освенцим, я ничего не знала об этом месте, — рассказывает 97-летняя участница польского сопротивления Алина Добровская, депортированная в лагерь в мае 1943 года. — Моё первое впечатление было ужасающим. Я подумала, что это похоже на ад».

Подробно о своих первых минутах в лагере рассказал и другой бывший заключённый — Бенджамин Лессер, польский еврей из Кракова, которому бегство в Венгрию не помогло спастись от ареста. Он поделился воспоминаниями о встрече с доктором Менгеле, проводившим осмотр заключённых и принимавшим решение, отправить ли их на работу или «прямиком в газовую камеру». «Я ему сказал, что мне 18 лет и я могу работать», — вспоминает Лессер, добавляя, что из семи членов его семьи, попавших в лагерь, выжили только он и одна из его сестёр.

«Мы перешли из статуса живых существ в статус простых инструментов до тех пор, пока мы могли работать. Мало-помалу они отнимали у нас человеческий облик», — рассказал Леон Вайнтрауб, отправленный в Освенцим в августе 1944 года из гетто в городе Лодзь.

Как подчёркивает сайт телеканала, все трое бывших узников предпочли не останавливаться подробно на условиях жизни в лагере смерти, где были убиты 1,1 млн человек, 90% из которых — евреи. Алина Дабровская вспомнила только о «грудах трупов» и скончавшейся подруге, которую ей удалось подержать за руку перед смертью.

По словам издания, после войны выжившие в концлагере пытались «перевернуть страницу» и долгое время не говорили об Освенциме. Так, Лессер решил рассказать о прошлом своим внукам десятки лет спустя, получив американское гражданство и обосновавшись в Калифорнии. «Они задавали мне вопросы и попросили прийти к ним в школу и рассказать свою историю. Дети слушали меня, широко раскрыв глаза. Я понял, что не могу сохранять молчание и должен говорить», — признаётся бывший узник концлагеря.

Алина Дабровская, поначалу пытавшаяся забыть о печальном опыте, также со временем осознала свою роль как свидетеля. Теперь она ежегодно посещает Освенцим с группами молодёжи. «Мы делаем всё, чтобы это не кануло в Лету», — говорит она.

Как отмечает телеканал, главное опасение троих выживших в Освенциме, чей возраст приближается к ста годам, — стирание памяти о происходившем в лагере. «Люди предпочитают забывать плохие периоды. К сожалению, мы не будем жить вечно. Что случится после нашего исчезновения?» — задаётся вопросом Бенджамин Лессер, добавляя, что создал фонд памяти, заниматься которым после его смерти продолжат внуки.

По словам издания, спасшиеся из концлагеря хотят верить, что уроки прошлого могут привести к светлому будущему. И с точки зрения бывших узников, единственное, что для этого необходимо, — образование. «Нужно любить наши различия вместо того, чтобы ненавидеть их. Неважно, какой вы расы или религии, мы все часть человечества», — настаивает Лессер. «Это послание выживших, распространите его», — добавляет он.