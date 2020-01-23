CNN: зло, которое поднимает голову — мировые лидеры в Израиле единодушно выступили против антисемитизма

Мировые лидеры, собравшиеся на проходящих в Иерусалиме мероприятиях по случаю 75-ой годовщины освобождения концлагеря Освенцим, в своих выступлениях единодушно выступили против антисемитизма, назвав его злом, которое «вновь поднимает голову», передаёт CNN. Как заявил корреспондент канала, среди выступавших был и президент России Владимир Путин, который призвал всех людей быть бдительными и высматривать даже самые робкие проявления антисемитизма и ксенофобии, чтобы давить их в зародыше.

На мероприятия, посвящённые 75-ой годовщине освобождения Освенцима, съехались десятки мировых лидеров. Помимо вице-президента США Майка Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси там также присутствовали российский президент Владимир Путин и принц Уэльский Чарльз. С репортажем из мемориального комплекса жертв холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме — корреспондент CNN Орен Либерман.

Орен, всё это, конечно, служит мрачным напоминанием о событиях 75-летней давности. Расскажите нам о том, что там происходило.

ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN: Безусловно. В данный момент мероприятия идут полным ходом, и мы можем слышать выступления гостей. Для того чтобы почтить память «Освенцима», того, что произошло в лагере, и холокоста на 75-ую годовщину освобождения концентрационного лагеря и оккупированной нацистами Польши в Иерусалим приехали самые известные мировые лидеры. С речами выступили президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие.

Все они единодушно выступили против антисемитизма, согласившись, что это зло, которое вновь поднимает голову и должно быть остановлено. Господин Путин отметил, что нам необходимо сохранять бдительность и следить за появлением первых ростков антисемитизма, расизма и ксенофобии, чтобы остановить всё это в зародыше. Другие лидеры подчеркнули, что проблема всегда только начинается с антисемитизма, с ненависти к евреям, но никогда на этом не заканчивается.

Как вы уже знаете, сегодня среди выступавших был премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он начал свою речь с упоминания о злодеяниях, творившихся в Освенциме, а затем перешёл к значению Иерусалима для еврейского народа и Израиля и к тому, что произошло с еврейским народом после создания этого государства. Далее он провёл параллели, которые ранее уже делал — он сравнил Освенцим и нацистскую идеологию с Тегераном и его угрозами в адрес Израиля, отметив, что как раз в этом вопросе миру следует поднять голову и разобраться с «главным мировым сеятелем антисемитизма». В этом смысле Нетаньяху выступал перед не слишком благодарной аудиторией: большинство из собравшихся здесь людей — это представители стран, подписавших «ядерное соглашение» с Ираном, а премьер-министр в сущности предложил им поддержать Дональда Трампа и кампанию «максимального давления» американских властей. Иначе говоря, Нетаньяху определённо добавил в свою речь политики.

Следующим выступал вице-президент США Майк Пенс, который произнёс очень проникновенную речь. Он заявил, что коллективная обязанность всех поколений — это хранить память, помнить о том, что произошло во время холокоста, и что творили в Освенциме. Пенс также посвятил — пусть и более краткую — часть своего выступления Ирану, который он назвал «главным сеятелем антисемитизма в мире». Завершил он свою речь, произнеся часть еврейской молитвы на иврите, которая переводится вот так: «Творящий мир в своих высотах даст благо нам и всему Израилю, скажем «аминь»!». Это — последние слова еврейской траурной молитвы, но также — и еврейской молитвы о надежде. В целом, у господина Пенса получилась впечатляющая речь.

За Пенсом речь произнёс президент Франции Макрон, а за ним — принц Чарльз. На этом завершились самые важные выступления мероприятия — наверное, самого крупного в истории Израиля по количеству различных мировых лидеров, высокопоставленных лиц и глав государств.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 января 2020 года.