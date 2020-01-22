Le Monde: форум памяти жертв холокоста позволит Нетаньяху и Путину показать свою дружбу

Президент России Владимир Путин приглашён на мероприятия, которые пройдут в Израиле в память о Второй мировой войне. Кроме того, он откроет памятник, посвящённый блокаде Ленинграда. Как отмечает Le Monde, так Путин и Нетаньяху смогут показать, как близки их позиции, и это должно помочь им обоим добиться своих политических целей.

Довольно неожиданно Владимир Путин «заполучил себе» почётное место на мемориале Яд Вашем, где 23 января будет проходить Всемирный форум памяти жертв холокоста, пишет Le Monde. При этом Израиль вписывает эти празднования в свою борьбу против антисемитских выступлений по всему миру.



По словам автора статьи, Путин избрал Израиль своей трибуной и союзником в споре с Польшей и другими странами Восточной Европы. При этом все они в разной степени занимаются переписыванием истории Второй мировой войны.



Израиль этого не признаёт, но ему пришлось смириться с тем, что президент Польши Анджей Дуда отказался приехать на памятные церемонии в Иерусалим, ведь ему там не предоставили трибуну для ораторов. Привилегия там была отдана, в том числе, тем, кто сформировал послевоенный миропорядок: союзникам России, США, Великобритании, Франции, а также Германии.



При этом у Израиля и Польши остаётся осадок от ещё прошлого спора, вызванного тем, что Варшава в январе 2018 года приняла закон, который возлагает ответственность на тех, кто говорит о причастности польского государства к преступлениям против человечности. Позже в Польше в этот закон внесли поправки по соглашению с Биньямином Нетаньяху, но израильский премьер-министр тем самым навлёк на себя критику, что он замалчивает сотрудничество поляков с нацистскими оккупантами.



Сам Нетаньяху предпочёл сделать ставку на проблемы настоящего времени и пошёл на сближение с Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, где, по словам автора статьи, у власти находятся националисты. Однако же эти страны противостоят Европейскому союзу, который, например, настаивает на маркировке всех продуктов, что производятся в «оккупированных колониях Западного берега реки Иордан», пишет автор статьи.



Кроме того, Нетаньяху показывает, что с Путиным они занимают близкие позиции. Помимо всего прочего, они поддерживают диалог по вопросам Ирана и Сирии, где российские военные контролируют ситуацию, и позволяют израильской авиации периодически наносить удары по сторонникам Ирана. Также во время этой встречи он надеется добиться освобождения гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую задержали в московском аэропорту за наркотики.



Такие успехи хорошо сказались бы на имидже Нетаньяху, который потерял большинство в парламенте в прошлом году и которому предстоит пережить вскоре новые выборы. А его близость с Путиным может привлечь к нему русскоговорящих нерелигиозных избирателей, которые прежде поддерживали его противника Авигдора Либермана.



Так что Нетаньяху собирается вместе с Путиным открыть в Иерусалиме памятник блокаде Ленинграда, который был создан на российские деньги. Как отмечают политологи, некоторым в Израиле не по нраву, что Россия заплатила за памятник, но заявления о патриотической войне отзываются в сердцах русскоговорящих выходцев из стран бывшего СССР — равно как и слова Москвы о том, как солдаты-евреи воевали в Красной армии.



В прошлый раз Всемирный форум памяти жертв холокоста проводили в Чехии, но тоже в присутствии Путина. А сейчас через несколько дней после встречи в Израиле Польша будет проводить свои празднования, посвящённые годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Туда отправится президент Израиля Реувен Ривлин, но ни Нетаньяху, ни Путина там не будет, отмечает Le Monde.