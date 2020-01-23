FAZ: Польша не приглашает в Освенцим — Путин нашёл «новую сцену» в Израиле

Израиль сделал выбор в пользу более важного для себя союзника, пригласив на Всемирный форум памяти жертв холокоста не польского президента Анджея Дуду, а главу Кремля Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. Вовлечённость Москвы в сирийский конфликт, а также ситуацию с Ираном сыграла здесь определяющую роль, отмечает издание. Впрочем, израильтяне и просто недолюбливают поляков.
В Иерусалиме проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста, сообщает Frankfurter Allgemeine. На мероприятие в мемориальном комплексе Яд Вашем приглашены более 40 глав государств, в том числе президенты России, Германии, Франции, а также наследник престола Великобритании принц Чарльз и вице-президент США Майк Пенс. Принимающую сторону представляют президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Форум уже давно приобрёл «яркий политический окрас», продолжает немецкое издание. В Варшаве считают, что это мероприятие конкурирует с празднованиями дня освобождения Освенцима в самой Польше. Президент страны Анджей Дуда отказался приезжать в Израиль, потому что ему не дали возможности выступить. Глава же Кремля Владимир Путин напротив зачитает речь, отмечает автор. Недавно президент России обвинил Польшу в депортации евреев и начале Второй мировой войны. Если он повторит свои обвинения в Яд Вашеме, у Дуды не будет возможности на них ответить, поэтому тот решил не приезжать. Похоже, Путин, которого уже несколько лет подряд не приглашали в Освенцим, нашёл для себя «новую сцену», отмечает издание.
В этой связи интересна роль, которую мог сыграть один из организаторов форума, российский олигарх Вячеслав Моше Кантор, отмечает издание. По имеющейся информации, он поддерживает тесные отношения с Путиным. Кантор занимает пост президента Европейского еврейского конгресса, а также возглавляет фонд «Всемирный форум памяти жертв холокоста». Существенную часть затрат на проведение мероприятия он покрыл из своего кармана.
В Израиле долгое время пытались организовать всё так, чтобы у Дуды всё-таки была возможность выступить. К примеру, король Испании Фелипе сможет произнести речь во время приёма в резиденции президента Ривлина. На его месте мог бы быть и президент Польши. И всё же на мероприятии ему уготовано место во втором ряду позади Путина. Израиль сделал выбор в пользу более важного для себя союзника — Москвы. С тех пор как Россия вовлеклась в сирийский конфликт отношения с Кремлём приобрели для Нетаньяху огромное значения. К тому же Москва — один из подписантов ядерного соглашения с Ираном, объясняет Frankfurter Allgemeine.
Варшава такой значимости для Израиля не имеет, констатирует издание. К тому же израильтяне недолюбливают поляков. В прошлом году министр иностранных дел Исраэль Кац процитировал бывшего премьера страны Ицхака Шамира, который сказал, что поляки «всасывают антисемитизм с материнским молоком». Дипломатические разногласия, вызванные этим заявлением, не улажены до сих пор.
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