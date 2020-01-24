Sky News: резкие слова и натянутые беседы омрачили память холокоста

В мероприятиях в память о жертвах холокоста в Израиле приняли участие более сорока глав государств, и некоторые из них не преминули воспользоваться высокой трибуной для резких политических заявлений, отмечает Sky News. В результате эти политики отвлекли внимание от действительно важных вещей, сожалеет британский телеканал.

Более 40 мировых лидеров в четверг присутствовали на Национальном мемориале Израиля в память о жертвах холокоста, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Среди них был принц Уэльский, который предупредил, что ненависть и нетолерантность по-прежнему живут в сердцах людей. Однако, несмотря на призывы к примирению, это событие всё же было отмечено несколькими резкими словами и натянутыми беседами. Репортаж нашего корреспондента по делам королевской семьи Рианнон Миллс из Иерусалима.

75 лет прошло с тех пор, как был пролит свет на ужасы Освенцима, и вот они собрались вместе. Более 40 мировых лидеров на израильском мемориале Яд Вашем, который посвящён 6 миллионам евреев, которые были убиты. Принц Чарльз сказал, что сейчас пора проявить больше толерантности и уважения.

ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ: Мы знаем, к какой тьме ведёт такое поведение, и мы должны неустанно распознавать эти угрозы, которые постоянно меняются; мы должны бесстрашно противостоять лжи и решительно бороться против слов и актов насилия.

Учитывая, как много было там высокопоставленных лиц, все смотрели на то, как они взаимодействуют. И Британская корона, и Белый дом постарались замять всякие предположения, что принц пренебрежительно отнёсся к вице-президенту США.

ВЕДУЩИЙ ЦЕРЕМОНИИ: В зал входит Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Президент России был среди тех, кого пригласили выступить, хотя он обвиняет Польшу в том, что она причастна к зверствам немцев. Президент Польши отказался приехать, когда ему не позволили выступить. Воспользоваться политическими возможностями, которые открывало это событие, было для некоторых слишком большим искушением. И разговор перешёл прямо к вопросу о напряжённости с Ираном.

МАЙКЛ ПЕНС, вице-президент США: ...против Исламской Республики Иран.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Тираны в Тегеране, которые угнетают собственный народ…

Это было неприятным отходом от по-настоящему важных тем, как, например, о тех, кто выжил. Одна из них — Марта Вайс, которую освободили из Освенцима, когда ей было только 11 лет.

МАРТА ВАЙС, выжившая в Освенциме: К сожалению, такие воспоминания не стираются, даже если дожить до ста лет. Всё помнишь. Это было ужасно, это не описать. Моя сестра и я, мы были у Менгеле — известного немецкого врача. Он был монстром.

Главный раввин Великобритании похвалил нынешнюю приверженность принца защите свободы религии.

ЭФРАИМ МИРВИС, главный раввин Великобритании: Так много ненависти в риторике и преступлений на почве ненависти. И я благодарю Его Королевское Высочество принца Уэльского за всё то, что он делает для продвижения добрых дел других людей, и за то, что он находится на передовой, призывая покончить с этой нетолерантностью.

Это был момент, призванный напомнить о миллионах тех, кто погиб. Большая сцена, на которой угрозы политической напряжённости всё ещё явно видны.

Рианнон Миллс, Sky News, Иерусалим.

Дата выхода в эфир 24 января 2020 года.