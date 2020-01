Times: речь Путина на форуме памяти жертв холокоста подлила масла в огонь спора России с Польшей

Международная напряжённость затмила выступления мировых лидеров на форуме памяти жертв холокоста в Израиле, пишет The Times. В частности, дальнейшее развитие получили разногласия России и Польши, после того как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац фактически поддержал президента Владимира Путина, поблагодарив его за то, что войска Красной армии освободили концентрационный лагерь Освенцим.

Напряжённая международная обстановка затмила мероприятия по случаю 75-й годовщины форума памяти жертв холокоста в Иерусалиме, пишет The Times.



Как отмечает издание, после разногласий России и Польши относительно того, на ком лежит ответственность за начало Второй мировой войны, и отказ президенту Польши в выступлении на форуме Анджей Дуда не приехал в Иерусалим. Глава государства выступил против искажения истории, в том числе и со стороны организаторов форума.



В частности, «спорными» The Times называет слова президента России во время выступления в мемориальном комплексе жертв холокоста Яд Вашем. По словам Владимира Путина, из 6 млн погибших от рук нацистов евреев 40% — граждане СССР. Тем не менее историки полагают, что советскими гражданами были около 1 млн, то есть примерно 20% от общего числа погибших евреев.



Таким образом, получить 40% Путин мог, прибавив приблизительно 1,5 млн евреев из районов Восточной Европы, оккупированных СССР согласно пакту Молотова — Риббентропа.



Кроме того, в своей речи президент назвал холокост «одной из самых чёрных и позорных страниц новейшей истории», добавив, что советский народ положил конец преступлениям нацистов.



При этом, приветствуя российского лидера в аэропорту, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал не забывать историческую правду о холокосте и поблагодарил Путина за то, что войска Красной армии освободили концентрационный лагерь Освенцим, расположенный на территории современной Польши.



«Если говорить об историческом споре вокруг тех событий, мы, будучи людьми, которых освободили, знаем точно, кто нас освободил, мы знаем историческую правду», — приводит The Times слова израильского политика.



Также на памятном мероприятии выступил принц Уэльский Чарльз, призвавший не допустить, «чтобы холокост стал просто историческим фактом».



Также почтил своим присутствием комплекс Яд Вашем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, назвавший холокост «худшим преступлением в истории человечества».



«Через 75 лет после освобождения Освенцима я стою перед всеми вами как президент Германии и несу тяжёлое историческое бремя вины», — добавил Штайнмайер.



При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспользовался выступлением на центральном мероприятии всемирного форума памяти жертв холокоста, призвал сплотиться против иранского режима. Кроме того, он особо отметил усилия президента США Дональда Трампа по противостоянию «тиранам из Тегерана», которые, по его словам, «порабощают свой народ и угрожают безопасности» всего мира.