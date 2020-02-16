WSJ: «жертвы войны» или «переписывание истории» — дрезденцы так и не определились с отношением к налёту Союзников

75-летний юбилей союзных бомбардировок Дрездена, которые фактически превратили его в груду развалин, жители этого города отметили ожесточёнными спорами. Решали, можно ли считать этот населённый пункт жертвой «террористических бомбардировок» США и Великобритании, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, в то время как критики крайне правых обвиняют тех в «ревизионизме» и воскрешении нацистских мифов, партия «Альтернатива для Германии» указывает на необходимость почитания памяти «жертв войны и тирании».

В субботу перед зданием дрезденской ратуши собрались тысячи крайне правых демонстрантов и их противников, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов относительно сути 75-летнего юбилея бомбёжки этого города Союзниками. Данное столкновение отражает раскол в обществе, который наблюдается как в Германии, так и по всей Европе, пишет The Wall Street Journal.



Не дошедшая до рукоприкладства, но всё же напряжённая конфронтация в Дрездене — это ежегодное являние на протяжении более чем десяти лет. Однако с особым вниманием к этим столкновениям начали относиться лишь недавно, когда националистическая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которая ныне стала главной оппозиционной фракцией в парламенте, начала призывать к переосмыслению этого эпизода Второй мировой войны.



Споры вокруг таких событий как бомбардировка Дрездена и «совместное вторжение России и Германии в Польшу» в 1939 году, а также прочие «спорные эпизоды» Второй мировой оставляют всё больший отпечаток на политической арене, отмечает газета.



В период между 13 и 15 февраля 1945 года британская и американская авиация сбросила на Дрезден 4,500 тонн бомб, превратив центр этого восточногерманского города в руины и попутно убив десятки тысяч его жителей.



Таким разрушениям подвергся далеко не только Дрезден, однако его культурная значимость вкупе с его сомнительным стратегическим значением, а также датой рейда, который прошёл незадолго до окончания войны, отвели этому событию особое место в национальной памяти Германии.



Хотя февральский налёт всегда играл второстепенную роль в официальном календаре, который делает куда больший акцент на жертвах Холокоста, крайне правые партии использовали эту трагедию как инструмент для продвижения альтернативного взгляда на историю, в рамках которого Германия превращается в «жертву войны».



В субботу, по данным полиции, на митинги пришли 1,2 тыс. крайне правых и 1,5 тыс. их противников. Между ними стеной встала вооружённая полиция в спецэкипировке, а над местом событий повисли несколько вертолётов. В рядах крайне правых, одетых во всё чёрное, мелькали флаги Швеции, Италии, Франции, Хорватии и прочих стран Европы.



Многие из них прицепили к курткам ленты жёлто-чёрных цветов. Над головами протестующих можно было различить плакат с надписью «Ни одна жертва не забыта». Один из организаторов с громкоговорителем в руках сообщил: «Я приветствую вас на сегодняшнем памятном марше в честь 75-летнего юбилея уничтожения нашего города террористическими бомбардировками Союзников».



«Ревизионизм» истории Второй мировой войны — который на протяжении долгого время был прерогативой лишь экстремистов и маргиналов — становится всё более актуальной темой в Европе. В частности, не так давно западные правительства раскритиковали президента России Владимира Путина за «переписывание истории» после того, как тот обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией во время войны.



Однако «Альтернатива для Германии» действует куда осторожнее: эта партия не приняла участия в субботнем марше и опровергла любые сношения с неонацистскими группировками. Тем не менее в последнее время «АдГ» активно продвигает тему жертв среди гражданского немецкого населения во время войны. При этом в этом месяце партия поставила под сомнение принятые в историографии оценки количества жертв бомбардировки. В частности, представитель «АдГ» заявил о 100 тыс. погибших в результате налёта — что в четыре раза большие принятых цифр.



Подобные высказывания, как отмечает The Wall Street Journal, заставляют вспомнить о «нацистской пропаганде военного времени», когда Йозеф Геббельс сообщил о 250 тыс. убитых. Точное число жертв оставалось неизвестным до тех пор, пока комитет немецких исследователь не установил цифру в 25 тыс. человек.



«АдГ» пытается воскресить мученический миф, пропагандировавшийся нацистами с целью мобилизации последних военных резервов», — считает исследователь Йоханнес Шутц.



Вместе с тем депутат Пётр Бистрон отметил по этому поводу следующее: «АдГ» не пытается умалить значение военных преступлений национал-социалистов, но вместо этого стремится почтить память невинных жертв войны и тирании».



Что же касается Дрездена, то на сторону противников крайне правых — как и в предыдущие три года — встал 19-летний студент Натаниэль Ройшель. «Они проводили демонстрации на протяжении последних 15 лет или около того, и всё становится только хуже и хуже, — полагает он. — Важно показать — не им — но показать Германии и Дрездену, что Дрезден — это не город жертв».



27-летняя учительница Элизабет Шраге сообщила, что она примкнула к той же стороне конфликта потому, что считает необходимым осуждать крайне правую риторику «не только в соцсетях». «Они пытаются создать невидимые барьеры в обществе, — заявила она. — Оппозиции важно показать, что мы здесь и что мы не потерпим их действий».