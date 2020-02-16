Die Welt провозгласила конец мировой стабильности

Мировой порядок времён холодной войны не был идеальным, но всё же тогда было безопаснее, чем сейчас, пишет Die Welt. Великодержавные амбиции Китая и России, эгоистичная внешняя политика США, цифровая революция, глобальное потепление и гонка вооружений на околоземной орбите нарушили послевоенный баланс, и никто до сих пор не знает, как его восстановить, сетует автор статьи Михаэль Штюрмер.

Изначально цель Мюнхенской конференции по безопасности заключалась в том, чтобы предоставить послевоенной Германии право голоса в Атлантическом альянсе и усилить её роль в рамках этого союза, напоминает Die Welt. Тогда мероприятие называлось Конференцией по военным вопросам. После окончания холодной войны площадка стала осторожно открываться на Восток, расширяя свой геополитический горизонт. Речь на ней всё чаще заходила о балансе на мировой арене. Тогда многие считали, что после 90-ых наступит так называемый «конец истории», но из-за амбиций держав, развития технологий, религиозных пожаров и исламского террора эти прогнозы не оправдались, рассказывает автор статьи Михаэль Штюрмер.

Напротив, мало кто предупреждал, что времена гарантированной безопасности остались позади, сетует немецкий журналист. Когда сейчас оглядываешься назад, понимаешь, что в целом система, существовавшая в годы холодной войны, была не такой уж и плохой. Она не была идеальной, признаёт Штюрмер: в какие-то моменты мир висел на волоске. Но ситуация с ядерной безопасностью была вполне стабильной. В результате противостояния Запад и Востока возникла масштабная геополитическая система, построенная на контроле за вооружением и правилах поведения. Несмотря на всё недоверие страны вели стратегический диалог, так как от этого зависело выживание обеих сторон.

Сегодня же от этой системы почти ничего не осталось, продолжает автор. США проводят внешнюю политику под лозунгом «Америка на первом месте», Китай одержим великодержавными амбициями, Россия никак не может смириться с развалом Советского союза. Также на ситуацию повлияла цифровая революция, развитие искусственного интеллекта, гонка вооружений на околоземной орбите, глобальное потепление и нехватка ресурсов.

Стратегическая формула «устрашения и разрядки» больше не работает, ведь она подразумевает приблизительный баланс сил и согласие со статусом-кво. Но как работать принципу устрашения, если кибератаки не оставляют следов, а система контроля за вооружением настолько сложная, что не работает. «Мы переживаем очень, очень тяжёлый период», — цитирует автор бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Мировой порядок времён холодной войны рухнул, а нового пока нет, заключает Штюрмер.